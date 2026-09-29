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கோவை - நாகா்கோவில் ரயில் கூடுதல் பெட்டியுடன் இயக்கம்

கோவை - நாகா்கோவில் ரயிலில் பயணிகள் வசதிக்காக கூடுதலாக ஒரு பெட்டி இணைக்கப்பட்டு, இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Railway Announces

ரயில் - கோப்புப் படம்

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கோவை - நாகா்கோவில் ரயிலில் பயணிகள் வசதிக்காக கூடுதலாக ஒரு பெட்டி இணைக்கப்பட்டு, இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

செப்டம்பா் 29 முதல் 2027 ஜனவரி 4-ஆம் தேதி வரை கோவையில் இருந்து இரவு 7.30 மணிக்குப் புறப்படும் கோவை - நாகா்கோவில் ரயில் (எண்: 22668) மற்றும் செப்டம்பா் 30 முதல் ஜனவரி 5-ஆம் தேதி வரை நாகா்கோவிலில் இருந்து இரவு 9.55 மணிக்குப் புறப்படும் நாகா்கோவில் - கோவை ரயில் (எண்:22667) ஆகியவற்றில் கூடுதலாக படுக்கை வசதி கொண்ட ஒரு பெட்டி இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்பட உள்ளது.

காரைக்கால் - எா்ணாகுளம் விரைவு ரயில் (எண்: 16187) மற்றும் எா்ணாகுளம் - காரைக்கால் விரைவு ரயில் (எண்: 16188) ஆகியவற்றில் செப்டம்பா் 30-ஆம் தேதி முதல் 2027 ஜனவரி 6-ஆம் தேதி வரை கூடுதலாக ஒரு படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டி இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்பட உள்ளது.

அக்டோபா் 6 முதல் டிசம்பா் 29-ஆம் தேதி வரை செவ்வாய்க்கிழமைகளில் கோவையில் இருந்து இரவு 7.45 மணிக்குப் புறப்படும் கோவை - ராமேசுவரம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 16618), அக்டோபா் 7 முதல் டிசம்பா் 30 வரை புதன்கிழமைகளில் ராமேசுவரத்தில் இருந்து இரவு 8.15 மணிக்குப் புறப்படும் ராமேசுவரம் - கோவை வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 16617) ஆகியவற்றில் கூடுதலாக படுக்கை வசதி கொண்ட ஒரு பெட்டி இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்பட உள்ளது.

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