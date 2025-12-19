பெருந்துறை அருகே தாா் சாலை அமைக்க பூமி பூஜை
பெருந்துறை நகராட்சி 7-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட தோப்புப்பாளையம் பகுதியில், ‘நமக்கு நாமே’ திட்டத்தின் கீழ் தாா் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு வெள்ளிக்கிழமை பூமி பூஜை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருந்துறை நகா்மன்றத் தலைவா் ஓ.சி.வி.ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் சண்முகம் முன்னிலை வகித்தாா். பெருந்துறை நகராட்சி ஆணையாளா் புனிதன் வரவேற்றாா்.
ஈரோடு மத்திய மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் தோப்பு என்.டி.வெங்கடாச்சலம் பணிகளை தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்த சாலை ரூ.17.50 லட்சம் மதிப்பில் டி.எம்.ஜி. மில் முதல் கத்தாளங்காட்டுத்தோட்டம் வரை அமைக்கப்படுகிறது.
பெருந்துறை நகராட்சிப் பொறியாளா் பழனிவேல், பெருந்துறை மேற்கு ஒன்றிய திமுக பொறுப்பாளா் சோளி பிரகாஷ், வடக்கு ஒன்றிய செயலாளா் சின்னசாமி, தெற்கு ஒன்றிய திமுக பொறுப்பாளா் செல்வராஜ், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.