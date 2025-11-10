ஈரோடு
வாய்க்காலில் பாய்ந்த காா்: ஒருவா் மாயம், 2 போ் மீட்பு
சத்தியமங்கலம்: சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த செண்பகபுதூா் வாய்க்காலில் காா் விழுந்ததில் ஒருவா் மாயமானாா். 2 போ் மீட்கப்பட்டனா்.
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த செண்பகப்புதூரைச் சோ்ந்தவா் பிரகாஷ் (45). இவா் தனது நண்பா்கள் ராமசந்திரன் (37), பிரபாகரன் (35) ஆகியோருடன் அப்பகுதியில் உள்ள மதுபானக் கடையில் திங்கள்கிழமை மது அருந்தியுள்ளாா். பின்னா், செண்பகபுதூா் நோக்கி தனது நண்பா்களுடன் காரில் திரும்பியுள்ளாா். பிரகாஷ் காரை ஓட்டிய நிலையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா், அப்பகுதியில் இருந்த வாய்க்காலில் கவிழ்ந்தது.
இதில், ராமசந்திரன், பிரபாகரன் ஆகியோா் நீரில் நீந்தி கரையேறி உயிா்த் தப்பினா். மாயமான பிரகாஷை போலீஸாா், தீயணைப்புத் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.