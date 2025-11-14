எஸ்ஐஆா் திருத்த குளறுபடிகளை திமுக தடுக்கும்: அமைச்சா் சு.முத்துசாமி
தமிழகத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் (எஸ்ஐஆா்) எத்தனை குளறுபடிகளைக் கொண்டு வந்தாலும் அதனை தடுக்கக்கூடிய சக்தி திமுகவுக்கு உள்ளது என்று அமைச்சா் சு.முத்துசாமி கூறினாா்.
பள்ளி, மாணவ மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் விழா ஈரோடு காந்திஜி சாலை அரசு பெண்கள் மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், வீட்டு வசதி, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி பங்கேற்று மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவா் பேசியதாவது: ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் நடப்பு ஆண்டு 11-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 6,097 மாணவா்கள், 7,495 மாணவிகள் என மொத்தம் 13,592 பேருக்கு ரூ.6.55 கோடி மதிப்பீட்டில் மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட்டவுள்ளன. இந்த விழாவில் 1,168 மாணவ, மாணவிகளுக்கு மொத்தம் ரூ.55.92 லட்சம் மதிப்பிலான மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றாா்.
இதையடுத்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த குளறுபடிதான் பிகாரில் பாஜக கூட்டணி வெற்றிபெற காரணமாக அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தத்தில் எத்தனை குளறுபடிகளைக் கொண்டு வந்தாலும் அதனை தடுக்கக்கூடிய சக்தி திமுகவுக்கு உள்ளது. டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் போராட்டம் அறிவித்துள்ள நிலையில் கோரிக்கைகள் குறித்து டாஸ்மாக் நிறுவன நிா்வாக இயக்குநா் ஊழியா் சங்கத்துடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி வருகிறாா் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி, மாநிலங்களவை உறுப்பினா் அந்தியூா் செல்வராஜ், மக்களவை உறுப்பினா் கே.இ.பிரகாஷ், ஈரோடு கிழக்கு சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் வி.சி.சந்திரகுமாா், மேயா் சு.நாகரத்தினம், துணை மேயா் வி.செல்வராஜ், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் இ.மான்விழி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.