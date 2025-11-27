சமையலா் கொலை: மனைவி, ஓட்டுநா் கைது
பெருந்துறை: பெருந்துறை அருகே சமையலா் கொலை வழக்கில் அவரது மனைவி, ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், கீழவேளூா், புள்ளான்தோப்பு வீதியைச் சோ்ந்தவா் ஸ்ரீதா் (37), சமையலா். இவரது மனைவி பரிமளா (33). தம்பதி இருவரும் ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை சிப்காட்டை அடுத்த காசிபில்லாம்பாளையத்தில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தனா். அதே பகுதியில் பரிமளா இ-சேவை மையம் நடத்தி வந்தாா்.
இந்நிலையில், மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி, பெருமாள்பட்டியைச் சோ்ந்த காா்த்திகேயன் (42) என்ற வேன் ஓட்டுநருக்கும், பரிமளாவுக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடா்பாக தம்பதி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
இந்நிலையில், வீட்டில் இருந்த ஸ்ரீதரை பரிமளா, காா்த்திகேயன் ஆகியோா் கடந்த நவம்பா் 11-ஆம் தேதி கழுத்தை நெறித்துக் கொலை செய்துள்ளனா்.
பின்னா், ஸ்ரீதரை உடலை இருசக்கர வாகனத்தில் கொண்டு சென்று ஈரோடு வாய்க்கால் மேடு பகுதியில் உள்ள புதரில் வீசிவிட்டு இருவரும் தலைமறைவாகினா்.
இது குறித்து பெருந்துறை காவல் நிலையத்தில் ஸ்ரீதரின் சகோதரா் புகழேந்தி புகாா் அளித்தாா்.
இதன்பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், தலைமறைவான இருவரையும் தேடி வந்த நிலையில் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
பின்னா், அவா்களை பெருந்துறை குற்றவியல் நீதித் துறை நடுவரிடம் ஆஜா்படுத்தி கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.