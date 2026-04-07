கோபியில் சிலிண்டா் தட்டுப்பாட்டால் திரி, மின் அடுப்புக்கு மாறும் தேநீா் கடைகள்

கோபி, ஏப்.6: கோபியில் சிலிண்டா் தட்டுப்பாட்டால் பெரும்பாலான தேநீா் கடைகள் திரி மற்றும் மின் அடுப்புக்கு மாறி வருகின்றன.
ஈரானில் நடைபெற்றுவரும் போரால் எரிவாயு சிலிண்டா் தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதால், கோபி பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் தேநீா் கடைகள் குறைந்த நேரம் மட்டுமே செயல்படுகின்றன. சில கடைகள் மூடப்பட்டும் வருகின்றன.
இதில் ஒரு கடையில் வணிக சிலிண்டா் தட்டுப்பாட்டால் கடந்த காலத்தில் பயன்படுத்தி வந்த திரி அடுப்புக்கு மாறியுள்ளனா். நாளொன்றுக்கு 4 லிட்டா் மண்ணெண்ணெய் செலவிட்டு தேநீா் கடையை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், கோபி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தேநீா் கடையில் வணிக எரிவாயு (சிலிண்டா்) தட்டுப்பாட்டால் திரி அடுப்புக்கும், மின் அடுப்புக்கும் மாறி தேநீா் கடை நடத்தி வருகின்றனா்.
கோபியில் வணிக எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் திரி அடுப்புக்கும், மின் அடுப்புக்கும் மாறியுள்ள தேநீா் கடைகள்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP
தினமணி செய்திச் சேவை
சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு