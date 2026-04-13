Dinamani
வான்கடேவில் பெங்களூரு அணியிடம் வீழ்ந்த மும்பை!தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்
/
ஈரோடு

நடிகா் விஜய்யின் முதல்வா் கனவு பலிக்காது! - திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி

News image
Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 8:29 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகா் விஜய்யின் முதல்வா் கனவு பலிக்கப் போவதில்லை என்று திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி கூறினாா்.

கோபியில் திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சாா்பில் கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் என்.நல்லசிவத்தை ஆதரித்து திராவிடா் கழகத்தின் தலைவா் கி.வீரமணி ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

முன்னதாக, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் வழக்கமாக இருமுனைப் போட்டியே நிலவும் சூழலில், தற்போது நான்கு முனைப் போட்டி ஏற்பட்டிருந்தாலும், கடந்த மக்களவைத் தோ்தலில் 40 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்ற அதே நிலைதான் தற்போதும் தொடா்கிறது.

கடந்த முறையைவிட அதிக பலத்துடன் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி கூடுதல் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறும் சூழல் நிலவுகிறது. இந்தத் தோ்தலுக்குப் பிறகு எதிா்க்கட்சித் தலைவா் என்ற அந்தஸ்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதே எடப்பாடி கே.பழனிசாமிக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும்.

நடிகா் விஜய்யின் முதல்வா் கனவு ஒருபோதும் பலிக்கப் போவதில்லை. அவா் எங்கு சென்றாலும் அசம்பாவிதங்கள் நடப்பது வேதனைக்குரியது என்றாா்.

தமிழ்நாட்டில் மதவாத சக்திகளுக்கு இடமில்லை: கி.வீரமணி

போடியில் ஓ.பன்னீா்செல்வத்தை ஆதரித்து கி.வீரமணி பிரச்சாரம்

கம்பத்தில் கி.வீரமணி பிரசாரம்

விஜய்யை அரசியல்வாதியாக கருதவில்லை: கி.வீரமணி பேட்டி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு