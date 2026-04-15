Dinamani
பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிமதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 200 கோடி ஊழல் செய்ததால் பதவியை ராஜிநாமா செய்தவர்கள் திமுகவினர்: எடப்பாடி பழனிசாமி ஆமை புகுந்த வீடு போல, பாஜக புகுந்த நாடு உருப்படாது: ப. சிதம்பரம்எந்த வடிவிலும் தமிழ்நாட்டிற்குள் பாஜக வர முடியாது! மு.க. ஸ்டாலின்இவிஎம்-ல் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள், சின்னங்கள் பொருத்தும் பணி ஏப். 16-ல் தொடக்கம்!நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500; கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 4,500 வழங்கப்படும்: விஜய் வாக்குறுதி விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 : விஜய்தவெக பிரசாரத்தில் மயங்கிய சூலூர் வேட்பாளர்! 7 பெண்கள் மயக்கம்!முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் நிதீஷ் குமார்!
/
ஈரோடு

தமிழ்ப் புத்தாண்டு: கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

தமிழ்ப் புத்தாண்டையொட்டி ஈரோடு மாநகரில் உள்ள கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

வள்ளி, தெய்வானை சமேதராய் அருள்பாலித்த திண்டல் வேலாயுதசுவாமி.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 8:54 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்ப் புத்தாண்டையொட்டி ஈரோடு மாநகரில் உள்ள கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. சித்திரை கனி காணும் பூஜை பெரும்பாலான வீடுகளில் நடைபெற்றது. திங்கள்கிழமை இரவு வீட்டின் பூஜை அறையில் பல்வேறு வகையான பழங்கள், வெற்றிலை, பாக்கு, சந்தனம், விபூதி, குங்குமம் ஆகியவற்றுடன் பணம், நகைகள் என்று பல்வேறு பொருள்களையும் தாம்பாளத்தில் வைத்து எதிரில் ஒரு கண்ணாடியையும் வைத்தனா். செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை விழித்ததும் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தட்டில் வைத்திருந்த பழங்களை கண்ணாடியின் பிம்பத்தில் பாா்த்து சுவாமியை வழிபட்டனா்.

கோயில்களில் புத்தாண்டு சிறப்பு பூஜை மற்றும் வழிபாடு நடைபெற்றது. திண்டல் வேலாயுதசுவாமி கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள், வழிபாடு நடைபெற்றது. இதையொட்டி அதிகாலையிலேயே ஏராளமான பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். ஈரோடு பெரிய மாரியம்மன் கோயிலில் உற்சவ மாரியம்மன் ராஜகனி அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். இங்கு பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மாரியம்மனை வழிபட்டனா். கருங்கல்பாளையம் சின்ன மாரியம்மன் கோயிலில் உற்சவ அம்மன் மகாலட்சுமி அலங்காரத்தில் காட்சி அளித்தாா். எல்லை மாரியம்மன் கோயிலில் சீதளதேவி அலங்காரத்திலும், காவிரி சாலை ஓம்காளி அம்மன் கோயிலில் சந்தனகாப்பு அலங்காரத்திலும் அம்மன் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

நாடாா்மேடு கெட்டி நகரில் உள்ள சமயபுரம் மாரியம்மன் மஞ்சள் காப்பு அலங்காரத்தில் காட்சி அளித்தாா்.

தொடர்புடையது

தமிழ்ப் புத்தாண்டு பிறப்பு: கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

தமிழ்ப் புத்தாண்டு பிறப்பு: கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

பங்குனி உத்திரம்: முருகன் கோயில்களில் பக்தா்கள் வழிபாடு

பங்குனி உத்திரம்: முருகன் கோயில்களில் பக்தா்கள் வழிபாடு

ராம நவமி விழா: நாகை கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

ராம நவமி விழா: நாகை கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு