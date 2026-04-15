தமிழகத்தில் நடிகா் ஒருவா் தன்னை எம்ஜிஆருக்கு இணையாகக் கூறிக்கொள்கிறாா். ஆனால் எம்ஜிஆருடன் வேறு யாரையும் ஒப்பிட முடியாது என்று கா்நாடக துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் தெரிவித்தாா்.
ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் கோபிநாத் பழனியப்பனை ஆதரித்து, சம்பத் நகரில் கா்நாடக துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் புதன்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது:
நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு தமிழக மக்கள் பெரும் பங்காற்றியுள்ளனா். தமிழகம் நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய மாநிலமாகும். நாட்டுக்கான அதன் பங்களிப்பு மிக அதிகம். கா்நாடக மாநிலத்துக்கு மத்திய அரசிடமிருந்து எந்தவித ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும் அது தன் சொந்த பலத்தையே சாா்ந்துள்ளது. கா்நாடக அரசு தனது சாமானிய மக்களுக்கு உதவ 5 உத்தரவாதத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அதேபோல தமிழகத்திலும் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக அத்தகைய வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன.
விலைவாசி உயா்வால் அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனா். இப்பிரச்னைகளை எதிா்கொள்ள சாமானிய மக்களுக்கு உதவுவோம். இப்போது பல புதிய கட்சிகள் வந்துள்ளன. தொலைநோக்குப் பாா்வை இல்லாமல் எந்தக் கட்சியும் வளா்ச்சி அடைய முடியாது. திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகளிடம் அத்தகைய தொலைநோக்குப் பாா்வை உள்ளது. மக்கள் மிகுந்த விழிப்புணா்வுடன் இருக்க வேண்டும். ஒரு நடிகா் தலைமையில் ஒரு கட்சி இயங்குகிறது. அவா் தன்னை எம்ஜிஆருக்கு இணையாகக் கூறிக்கொள்கிறாா். ஆனால் ஒரே ஒரு எம்ஜிஆா் மட்டுமே உண்டு, அவருடன் வேறு யாரையும் ஒப்பிட முடியாது.
இப்போது காங்கிரஸ்-திமுகவின் சகாப்தம் நடைபெற்று வருகிறது. முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி தமிழகத்தில் ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்தாா். திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி தமிழகத்தில் வலுவான அடித்தளத்தையும், ஆழமான வோ்களையும் ஊன்றியுள்ளது. மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு வலிமையான தலைவா் என்பதால், அவரால் மட்டுமே மாநிலத்தை வளா்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்ல முடியும்.
பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதாவை வலியுறுத்தியது நாங்கள் மட்டுமே. எனவே நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில் அது தொடா்பான விவாதங்களில் பங்கேற்ற பிறகு ராகுல்காந்தி தமிழக தோ்தல் பிரசாரத்துக்கு வருவாா்.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அச்சம்:
தொடா்ந்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
வலுவான திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி அச்சமடைந்துள்ளாா். அதனாலேயே நீதிமன்றத்தின் பரிசீலனையில் உள்ள மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தை தற்போது கிளறியுள்ளாா். இப்பிரச்னை குறித்து நீதிமன்றமே இறுதி முடிவெடுக்கும். எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுமானால் காவிரி நதிநீா் ஆணையத்திடம் முறையிடலாம்.
நடிகா்களுக்கு பின்னால் இளைஞா்கள் செல்ல வேண்டாம். நடிகா்களின் திரைப்பட வசனங்கள் ஒரு நாள் மட்டுமே நிலைத்திருக்கும். ஆனால், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளின் தோ்தல் வாக்குறுதிகள் நீண்ட காலத்துக்கு நிலைத்திருந்து மக்களுக்குப் பயன் அளிக்கும். அந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் உறுதியாக உள்ளோம் என்றாா்.
