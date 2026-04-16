கோபி தொகுதிக்கு உள்பட்ட தனியாா் ஆயத்த ஆடை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் தொழிலாளா்களிடம் நாதக வேட்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
கோபி அருகே உள்ள வெள்ளாங்கோவில், கொளப்பலூா், மொடச்சூா், அப்பிச்சிமாா்மடம் ஆகிய பகுதியில் தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்ட கே.ஏ.செங்கோட்டையன் அப்பகுதிகளில் உள்ள தனியாா் ஆயத்த ஆடை நிறுவனங்களுக்கு சென்று அங்கு பணியாற்றும் தொழிலாளா்களிடம் வாக்கு சேகரித்தாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது:
தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் பெண்களுக்கு ரூ. 2,500 வழங்கப்படும், ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டா்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும், அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளிலும் பெண்கள் இலவச பயணம் செய்யும் திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் என்றாா்.
வாக்கு சேகரிப்பின்போது தவெக நிா்வாகிகள் காா்த்திக், தமிழரசு, வெள்ளாங்கோவில் நிா்வாகிகள் சுந்தரராஜன், தென்னரசு, சங்கீதா உள்பட பலா் உடனிருந்தனா்.
