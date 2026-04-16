Dinamani
வான்கடேயில் மும்பையை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு!ஈரானுக்கு ஆயுதங்கள் அனுப்பப்படாது: அமெரிக்காவுக்கு சீனா உத்தரவாதம்!வாக்குப்பதிவைக் கட்டாயமாக்க முடியாது! - உச்ச நீதிமன்றம்அவையில் தென் மாநிலங்களின் பலம் குறையாது: அமித் ஷா விளக்கம்தொகுதி மறுவரையறை முடிவைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க அரசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே கோரிக்கை என்னுடைய தொகுதிக்கு மாதம் ஒருமுறை வருவேன்! விஜய் பேச்சுஅரசுத் திட்டங்களை மக்களே தீர்மானிக்கலாம்: தவெக தோ்தல் அறிக்கை!சரிந்து முடிந்த பங்குச்சந்தை! ஆட்டோ, எண்ணெய் & எரிவாயு பங்குகள் சரிவு!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுஈரான் சிறையில் உள்ள நோபல் பரிசு பெற்ற நர்கிஸ் முகமதியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்
/
ஈரோடு

நம்பியூா் பகுதிக்கு புதிய கூட்டுகுடிநீா் திட்டம் நிறைவேற்றப்படும்: அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு

நம்பியூரில் வறட்சியான பகுதிகளில் குடிநீா் பற்றாகுறையைப் போக்க புதிதாக கூட்டுகுடிநீா் திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என கோபி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு தெரிவித்தாா்.

News image

நம்பியூா் அருகே   ஒழலக்கோவில்  பகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 8:05 pm

நம்பியூரில் வறட்சியான பகுதிகளில் குடிநீா் பற்றாகுறையைப் போக்க புதிதாக கூட்டுகுடிநீா் திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என கோபி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு தெரிவித்தாா்.

கோபி தொகுதிக்கு உள்பட்ட நம்பியூா் பகுதியில் உள்ள 40-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு வியாழக்கிழமை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது:

அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க நிதி உதவி மானியம் போன்ற சலுகைகள் வழங்கப்படும். புதிய விவசாய மின் இணைப்புக்கு விண்ணப்பிக்கும் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் அரசு மானியத்துடன் சூரிய ஒளி பம்பு செட்டு வழங்கப்படும். கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிப்பதற்கு வசதிகள் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

விவசாயப் பணியின்போது விவசாயிகள் இறக்க நேரிட்டால் அரசு சாா்பில் ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும். தென்னை விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

நம்பியூா் பகுதியில் அத்திக்கடவு- அவிநாசி திட்டத்தில் விடுபட்ட குளங்கள் இணைக்கப்படும், நம்பியூா் பகுதியில் வறட்சியான பகுதிகளில் குடிநீா்ப் பற்றாகுறையைப் போக்க புதிதாக கூட்டுகுடிநீா் திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என்றாா்.

பிரசாரத்தின்போது அதிமுக ஒன்றியச் செயலாளா் எஸ்.பி.எஸ் பழனிசாமி, நம்பியூா் பேரூா் செயலாளா் கதிா்வேல், முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் செந்தில்குமாா் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் உடன் சென்றனா்.

தொடர்புடையது

கோபியில் அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026