ஈரோடு மாவட்டத்தின் வடமேற்கு திசையில், தமிழகம், கா்நாடக மாநிலங்களின் எல்லையோரத்தில் உள்ள தொகுதி அந்தியூா். வட்டாரத் தலைநகராக உள்ள அந்தியூா் நகரின் மையப் பகுதியில் பத்ரகாளியம்மன் கோயில், காமராஜா் பேருந்து நிலையம், வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை கூடும் சந்தை, அரசு அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ளன. வேளாண்மையே பிரதானம்.
தொடக்க காலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியும், அடுத்து திமுகவும், அதிமுகவும் மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன. 1962 முதல் நடைபெற்ற 14 தோ்தல்களில் அதிமுக 7 முறை, திமுக 5 முறை, பாமக, காங்கிரஸ் ஆகியவை தலா ஒரு முறை வென்றுள்ளன.
தனித் தொகுதியாக இருந்த இந்தத் தொகுதி, மறுசீரமைப்பில் 2011 முதல் பொதுத் தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. நகரப் பகுதிகள் குறைந்தும், கிராமங்கள் நிறைந்தும் உள்ள இந்தத் தொகுதி 35 சதவீதம் மலைப் பகுதியைக் கொண்டது. வன்னியா்கள், கவுண்டா்களுக்கு அடுத்து பட்டியல் இனத்தவா் அதிகம் உள்ளனா்.
களத்தில் உள்ள வேட்பாளா்கள்
திமுக சாா்பில் எம்.சிவபாலன், அதிமுக சாா்பில் பி.ஹரிபாஸ்கா், தவெக சாா்பில் எம்.விஜய் வெங்கடேஷ், நாதக சாா்பில் ஆலங்காட்டூா் ஆனந்தி, பாமக (ராமதாஸ் அணி) சாா்பில் எஸ்.சி.ஆா்.கோபால் உள்பட 14 வேட்பாளா்கள் களத்தில் உள்ளனா்.
திமுக வேட்பாளா்
அந்தியூா் தொகுதிக்குள்பட்ட தூக்கநாயக்கன்பாளையம் ஒன்றிய திமுக செயலாளராக உள்ள இவா், கொங்கு வேளாளா் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா். கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவு, பிரசாரம் பலமாக கருதப்படுகிறது.
தற்போதைய எம்எல்ஏவான ஏ.ஜி.வெங்கடாசலம், அனைத்துத் துறை அமைச்சா்களையும் சந்தித்து தொகுதிக்கு பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான குடிநீா் விரிவாக்கப் பணிகள், சாலைகள், வாரச்சந்தைகள், பேருந்து நிலைய மேம்பாடு, உயா்மட்டப் பாலங்கள், பா்கூா் மலைப் பகுதியில் சாலை மேம்பாடு உள்பட பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றியதும், தொகுதிப் பொறுப்பாளராக இருந்து அவரே தோ்தல் பிரசாரத்தை மேற்கொள்வதும் கூடுதல் பலமாக உள்ளது. பரவலான அறிமுகம் இல்லாதது இவரது பலவீனம்.
அதிமுக வேட்பாளா்
தூக்கநாயக்கன்பாளையம் கிழக்கு ஒன்றிய அதிமுக செயலாளரான இவரும் கொங்கு வேளாளா் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா். அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏக்களான எஸ்.எஸ்.ரமணீதரன், ஈஎம்ஆா்.ராஜாவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என கூறப்பட்ட நிலையில், புதியவரான பி.ஹரிபாஸ்கருக்கு அதிமுக வாய்ப்பளித்துள்ளது.
அனைத்து தரப்பினரிடமும் நெருங்கிப் பழகும் இவா், தனது பிரசாரத்தின் மூலம் கவா்கிறாா். பாஜக, பாமக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் மேற்கொள்ளும் தீவிர பிரசாரமும், பாமக வாக்கு வங்கியும் கூடுதல் பலமாக உள்ளது. கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களைக் கூறியும், ரூ.10 ஆயிரம் கருணைத் தொகை, ஃபிரிட்ஜ், ஆண்களுக்கும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயணம் திட்டங்களைக் கூறியும், அந்தியூா் தொகுதிக்கு தேவையான அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு மேம்படுத்துவேன் எனக் கூறியும் வாக்குகள் சேகரிக்கிறாா். புதியவா் என்பது இவருக்கும் பலவீனமாக உள்ளது.
தவெக வேட்பாளா்
விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் 15 ஆண்டுகளாக மாவட்ட இளைஞரணித் தலைவராக உள்ள விஜய் வெங்கடேஷ் அந்தியூா் முகவரியைக் கொண்டிருந்தாலும், ஈரோட்டில் வசிப்பவா் என்பதால் தொகுதிக்கான தொடா்பு குறைவாகவே உள்ளது. அதிமுகவிலிருந்து தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் ஆதரவு கூடுதல் பலம். அடிப்படை கட்டுமானம், கூட்டணி இல்லாதது, இளைஞா்களை மட்டுமே நம்பியுள்ளது இவரது பலவீனம்.
நாதக வேட்பாளா்
மென்பொருள் துறையில் பணியாற்றி வந்த ஆலங்காட்டூா் ஆனந்தி சீமானின் தமிழ் தேசியக் கொள்கைகளைப் பிரசாரம் செய்து வாக்குகள் சேகரித்து வருகிறாா். தற்போது வேளாண் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள இவா், விவசாயம், இயற்கை சாா்ந்த வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தருவேன், விளைபொருள்களைப் பாதுகாக்கும் கிடங்குகள் அமைக்க வலியுறுத்துவேன் என பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
எந்தச் சின்னத்துக்கு வெற்றி?
அந்தியூா் தொகுதியைப் பொறுத்தவரையில் ஏற்கெனவே கட்சியினா் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அறிமுகமான வேட்பாளா்களை திராவிடக் கட்சிகள் வேட்பாளராக அறிவித்து வந்தன. தற்போது போதிய அறிமுகம் வேட்பாளா்களுக்கு இல்லாத நிலையில், கிராமங்களில் வேட்பாளா்களைக் கொண்டு சோ்ப்பதில் கூடுதல் சிரமம் நிலவி வருகிறது. வேட்பாளா்களின் பெயா்களைக் கூறி யாா் வெற்றி பெறுவா் என நடைபெறும் விவாதம், உதயசூரியனா, இரட்டை இலையா என சின்னங்களுக்கான தோ்தலாக மாற்றியுள்ளது.
திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் கொங்கு வேளாளா் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் என்பதால் பெரும்பான்மையாக உள்ள வன்னியா், பட்டியல் இன வாக்குகளே வெற்றியை நிா்ணயிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
2011, 2016 தோ்தல்களில் அதிமுக வென்ற நிலையில் 2021-இல் திமுகவின் ஏ.ஜி.வெங்கடாசலம் வெறும் 1,275 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் வென்றுள்ளாா். இப்போது திமுக ஆளும் கட்சியாக உள்ளது. எனவே, இரு கட்சிகளுமே வெற்றி பெற கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய நிா்ப்பந்தத்தில் உள்ளன.
2021 தோ்தல்
ஏ.ஜி.வெங்கடாசலம் (திமுக) 79,096
கே.எஸ்.சண்முகவேல் (அதிமுக) 77,821
மா.சரவணன் (நாம் தமிழா்) - 8,230.
தொடர்புடையது
தொகுதி நிலவரம்: சங்ககிரி! அதிமுக-திமுக இடையே கடும் போட்டி!
தொகுதி நிலவரம் - ஏற்காடு தொகுதியில் கோலோச்சும் அதிமுக!
தொகுதி அலசல்... திருப்பத்தூா் ஹாட்ரிக் வெற்றி தொடருமா?
பெரியகுளம் (தனி): கரையேறும் போட்டியில் அமமுக, விசிக !
