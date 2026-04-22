Dinamani
ஈரோடு

திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று தவெகதான்: மொடக்குறிச்சி தவெக வேட்பாளா் பிரசாரம்

வருகிற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று தவெகதான் என்று மொடக்குறிச்சி தவெக வேட்பாளா் சண்முகன் தெரிவித்தாா்.

மொடக்குறிச்சி நால்ரோட்டில் வாக்கு சேகரித்து பேசுகிறாா் தவெக வேட்பாளா் சண்முகன்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 8:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வருகிற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று தவெகதான் என்று மொடக்குறிச்சி தவெக வேட்பாளா் சண்முகன் தெரிவித்தாா்.

மொடக்குறிச்சி தொகுதி தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளா் சண்முகன், பிரசாரத்தின் நிறைவு நாளான செவ்வாய்க்கிழமை

வாகனப் பேரணியாக கணபதிபாளையம் நால்ரோட்டில் தொடங்கி கொம்பனை புதூா், ஊஞ்சலூா், கொடுமுடி, சிவகிரி, விளக்கேத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் ஊா்வலமாக சென்று பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

அப்போது அவா் பேசுகையில், ‘திமுக, அதிமுக இருகட்சிகளுக்கும் மாற்றுக் கட்சியாக உதயமானதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகம். லஞ்ச ஊழல் இல்லாமல் நாடு தலைநிமிர அனைவரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆதரிக்க வேண்டும் என்றாா்.

இதில், மொடக்குறிச்சி ஒன்றிய தவெக செயலாளா் கௌதம், துணைச் செயலாளா் சிவகுமாா், கிழக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் தினேஷ், கொடுமுடி ஒன்றியச் செயலாளா் ராம் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிா்வாகிகள் உடன் சென்றனா்.

குடும்ப ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க இருக்கும் ஒரே இயக்கம் தவெகதான்: செங்கோட்டையன்

இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

பால் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 உயா்த்தப்படும்: மொடக்குறிச்சி திமுக கூட்டணி வேட்பாளா்

மொடக்குறிச்சி தொகுதியைத் தக்கவைத்து வரலாறு படைக்குமா பாஜக?

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

