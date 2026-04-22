திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று தவெகதான்: மொடக்குறிச்சி தவெக வேட்பாளா் பிரசாரம்

வருகிற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்று தவெகதான் என்று மொடக்குறிச்சி தவெக வேட்பாளா் சண்முகன் தெரிவித்தாா்.
மொடக்குறிச்சி தொகுதி தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளா் சண்முகன், பிரசாரத்தின் நிறைவு நாளான செவ்வாய்க்கிழமை
வாகனப் பேரணியாக கணபதிபாளையம் நால்ரோட்டில் தொடங்கி கொம்பனை புதூா், ஊஞ்சலூா், கொடுமுடி, சிவகிரி, விளக்கேத்தி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் ஊா்வலமாக சென்று பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
அப்போது அவா் பேசுகையில், ‘திமுக, அதிமுக இருகட்சிகளுக்கும் மாற்றுக் கட்சியாக உதயமானதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகம். லஞ்ச ஊழல் இல்லாமல் நாடு தலைநிமிர அனைவரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆதரிக்க வேண்டும் என்றாா்.
இதில், மொடக்குறிச்சி ஒன்றிய தவெக செயலாளா் கௌதம், துணைச் செயலாளா் சிவகுமாா், கிழக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் தினேஷ், கொடுமுடி ஒன்றியச் செயலாளா் ராம் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிா்வாகிகள் உடன் சென்றனா்.
