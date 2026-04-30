Dinamani
மத்திய படை தாக்குதலில் வாக்காளர் பலி - திரிணமூல் காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டுதவெக : 98 - 120 இடங்களில் வெற்றி வாய்ப்பு: இந்தியா டுடே - ஆக்ஸிஸ் மை இந்தியா கருத்துக் கணிப்புதமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி அமைக்கும்: இந்தியா டுடே - ஆக்சிஸ் மை இந்தியா கருத்துக் கணிப்புஎங்கே தவறு நடந்தது? முதல் தோல்வி குறித்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் கேப்டன் பதில்!
/
ஈரோடு

பவானியில் ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோயில் தேரோட்டம்

பவானி சங்கமேஸ்வரா் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி, ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோயில் தேரோட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

தேரோட்டத்தில்  பங்கேற்ற  பக்தா்கள். 

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 9:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இக்கோயிலின் சித்திரைத் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கடந்த 22-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதையடுத்து, நாள்தோறும் சிறப்பு அபிஷேக வழிபாடுகள் நடைபெற்று வந்தன. அலங்கரிக்கப்பட்ட பல்லக்குகளில் 63 நாயன்மாா்கள் திருவீதி உலா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதைத் தொடா்ந்து, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி உடனமா் ஆதிகேசவப் பெருமாளுக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியே தேரோட்டம் நடைபெற்றது. அதிமுக நகரச் செயலாளா் எம்.சீனிவாசன், ஈரோடு புகா் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக மருத்துவா் அணித் தலைவா் கே.சி.கே.யுவராஜா மற்றும் முக்கிய பிரமுகா்கள் வடம் பிடித்து தேரோட்டத்தை தொடங்கிவைத்தனா்.

இதில், திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். வேதநாயகி உடனமா் சங்கமேஸ்வரருக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம், தேரோட்டம் வியாழக்கிழமை( ஏப்.30) நடைபெறுகிறது.

மணக்கோலத்தில் அருள்பாலிக்கும்  ஸ்ரீதேவி, பூதேவி உடனமா் ஆதிகேசவப் பெருமாள்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
வீடியோக்கள்

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

28 ஏப்ரல் 2026