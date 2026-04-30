வேளாளா் பொறியியல் கல்லூரியில் சாதனையாளா்கள் தினம்

வேளாளா் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் சாதனையாளா்கள் தினம் மற்றும் பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.

News image

பணி நியமன ஆணை பெற்ற மாணவா்களுடன் வேளாளா் பொறியியல் கல்லூரி நிா்வாகத்தினா், பேராசிரியா்கள்.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 8:27 pm

இந்நிகழ்வில் முதன்மை விருந்தினராக ஹெக்ஸாவோ் டெக்னாலஜிஸ் மண்டல தலைவா் ஹரி கிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பேசினாா். ஆா். குமாரவேலன் வரவேற்றாா். கல்லூரி ஆண்டறிக்கையை முதல்வா் எம்.ஜெயராமன் வாசித்தாா்.

வேளாளா் கல்வி அறக்கட்டளையின் செயலாளா் மற்றும் தாளாளா் எஸ். டி. சந்திரசேகா் மற்றும் அறக்கட்டளை உறுப்பினா் எம். யுவராஜா ஆகியோா் கல்வியில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்கள் மற்றும் வழிகாட்டிய ஆசிரியா்களை பாராட்டினா்.

153 மாணவா்கள் திறமைப் பரிசு மற்றும் சிறந்த வெளியேறும் மாணவா் விருதுகளை பெற்றனா். மேலும் 22 மாணவா்கள் சிறந்த திட்டங்களுக்கான விருதுகளை பெற்றனா். அனைத்து வகையிலும் சிறந்து விளங்கிய மாணவருக்கான விருது கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறையைச் சோ்ந்த எஸ்.வி.வா்ஷிணிக்கு வழங்கப்பட்டது. 100-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களிடம் இருந்து மாணவா்கள் பணிநியமன ஆணையைப் பெற்றனா். மின்னணு மற்றும் தொடா்பியல் பொறியியல் துறைத் தலைவா் எம். நிஷா ஏஞ்சலின் நன்றி கூறினாா்.

நந்தா பொறியியல் கல்லூரி மாணவா்கள் 1,735 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

750 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கும் விழா

ஆப்பக்கூடல் சக்தி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் 259 மாணவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை

கல்லூரி மாணவிகள் 234 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
