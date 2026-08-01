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ஈரோடு

தாளவாடி அருகே கரும்புக்காட்டில் தீ விபத்து

தாளவாடி அருகே கரும்புக்காட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 3 ஏக்கரில் சாகுபடி செய்த கரும்புப் பயிா் சேதமடைந்தது.

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கரும்புத் தோட்டத்தில்  டிராக்டா்  மூலம்  தீயை  அணைக்கும்  விவசாயிகள்.

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 12:01 am IST

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தாளவாடி அருகே கரும்புக்காட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 3 ஏக்கரில் சாகுபடி செய்த கரும்புப் பயிா் சேதமடைந்தது.

ஈரோடு மாவட்டம், தாளவாடி மலைப் பகுதியில் உள்ள தமிழ் புரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஆறுமுகம் 13 ஏக்கா் பரப்பளவில் கரும்பு பயிரிட்டுள்ளாா். அங்குள்ள மின்சார கம்பியில் இருந்து மின் கசிவு காரணமாக கரும்புத் தோட்டத்தில் சனிக்கிழமை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து தீ வேகமாக பரவியது.

இதைக் கண்ட அப்பகுதி விவசாயிகள் உடனடியாக விவசாய பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் டிராக்டா்களை கரும்பு தோட்டத்துக்குள் தீப்பிடித்த பகுதிகளில் இயக்கினா். டிராக்டரை முன்னும் பின்னும் வேகமாக இயக்கி சுமாா் 5 மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனா்.

இருப்பினும் தீ விபத்து காரணமாக 3 ஏக்கா் பரப்பளவிலான கரும்புகள் தீயில் கருகி சேதம் அடைந்தது. தாளவாடி மலைப் பகுதியில் தீயணைப்பு நிலையம் இல்லை. தீ விபத்து ஏற்பட்டால் சுமாா் 30 கிலோ மீட்டா் தொலைவில் உள்ள ஆசனூரில் இருந்து தீயணைப்பு வாகனங்கள் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.

எனவே, தாளவாடி மலைப்பகுதிக்கு தனியாக தீயணைப்பு நிலையம் அமைத்து தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மலைக் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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