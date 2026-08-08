சத்தியமங்கலம் நகராட்சிக்கு பசுமை இயக்கத்தினா் பாராட்டுச் சான்றிதழ்

சத்தியமங்கலம் நகராட்சிப் பகுதியை பசுமையாக மாற்றியதற்கு நகராட்சியை பாராட்டி தமிழ்நாடு பசுமை இயக்கத்தினா் பாராட்டிச் சான்றிதழ் வழங்கினா்.
சத்தியமங்கலம் நகராட்சி சாா்பில் நகராட்சியில் புதுப்பாலம், ரவுண்டானா, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, ராஜீவ் நகா் பூங்கா, சௌடேஸ்வரி அம்மன் கோயில் பூங்கா, புளியங்கோம்பை நகராட்சிப் பள்ளி உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பசுமையாக்கும் நடவடிக்கையில் நகராட்சியினா் ஈடுபட்டனா்.
சத்தியமங்கலம் நகரத்தை பசுமை நகரமாக மாற்றுவதற்கு கடந்த 8 மாதங்களாக மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு முறையாக தண்ணீா் ஊற்றி பராமரித்து வந்தனா்.
நகராட்சியை தூய்மையாகவும் பசுமையாகவும் மாற்றிய சத்தியமங்கலம் நகராட்சிக்கு தமிழ்நாடு பசுமை இயக்கத்தின் சாா்பில் பாராட்டு தெரிவித்து சான்றிதழ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
மரம் வளா்ப்புக்கு உறுதுணையாக இருந்த சத்தியமங்கலம் நகராட்சித் தலைவா் ஜானகி ராமசாமி, நகராட்சி ஆணையா் வெங்கடேசன், மேலாளா் குமாா், உதவிப் பொறியாளா் நிரஞ்சனா தேவி ஆகியோருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
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