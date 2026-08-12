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ஈரோடு

பா்கூா் மலைப் பாதையில் பேருந்து கண்ணாடியை உடைத்த காட்டு யானை

அந்தியூரை அடுத்த பா்கூா் மலைப் பாதையில் வாகனங்களை வழிமறித்த காட்டு யானை, தனியாா் பேருந்தின் முன்பக்க கண்ணாடியை உடைத்ததால் பயணிகள் அச்சமடைந்தனா்.

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சரக்கு லாரியை தள்ளும் காட்டு யானை.

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 2:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அந்தியூரை அடுத்த பா்கூா் மலைப் பாதையில் வாகனங்களை வழிமறித்த காட்டு யானை, தனியாா் பேருந்தின் முன்பக்க கண்ணாடியை உடைத்ததால் பயணிகள் அச்சமடைந்தனா்.

கா்கேகண்டி - பா்கூா் - அந்தியூா் மலைப் பாதையில் வேலாம்பட்டி பிரிவில் யானைகள் சாலையைக் கடந்து மறுபுறம் செல்லும் பகுதியில் ஒற்றை யானை செவ்வாய்க்கிழமை உலவியது.

அப்போது, கா்கேகண்டியிலிருந்து ஈரோடு மாவட்டம், அந்தியூரை நோக்கிச் சென்ற சரக்கு லாரியை வழிமறித்த யானை, தும்பிக்கையால் தள்ள முயன்றது.

லாரியைப் பின் தொடா்ந்து வந்த தனியாா் பேருந்து ஓட்டுநா், யானை இருப்பதைக் கண்டித்து சற்று தொலைவுக்கு முன் பேருந்தை நிறுத்தினாா்.

அபபோது, பேருந்தை நோக்கி வேகமாக வந்த யானை தும்பிக்கையால் முன்பக்க கண்ணாடியை உடைத்தது. இதனால், அச்சத்தில் உறைந்த ஓட்டுநா் மற்றும் பயணிகள் பேருந்தின் நடுப்பகுதிக்குச் சென்றனா். நல்வாய்ப்பாக பயணிகள் காயமின்றி தப்பினா்.

சிறிது நேரம் அதே பகுதியில் நின்றிருந்த யானை பின் வனத்துக்குள் சென்றது.

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