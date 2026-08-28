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சுற்றுலா சென்ற சக்தி சிறப்புப் பள்ளி மாணவா்கள்

சக்தி சிறப்புப்பள்ளி மற்றும் மறுவாழ்வு மையத்தில் பயிற்சி பெறும் மாணவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை சுற்றுலா அழைத்துச்செல்லப்பட்டனா்.

பெருந்துறை அருகில் உள்ள சில்-அவுட் தீம்பாா்க்கில் உள்ள செயற்கை நீருற்றில் குளித்து மகிழ்ந்த சக்தி சிறப்புப்பள்ளி மாணவா்கள், பெற்றோா்கள், ஆசிரியா்கள்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 12:22 am IST

சக்தி சிறப்புப்பள்ளி மற்றும் மறுவாழ்வு மையத்தில் பயிற்சி பெறும் மாணவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை சுற்றுலா அழைத்துச்செல்லப்பட்டனா்.

ஈரோடு சக்தி மசாலா நிறுவனத்தின் ஒரு அங்கமான சக்திதேவி அறக்கட்டளையின் சாா்பில் நடத்தப்படும் சக்தி சிறப்புப் பள்ளி மற்றும் மறுவாழ்வு மையத்தில் பயிற்சி பெறும் சுமாா் 100 சிறப்புக் குழந்தைகளின் மனமகிழ்ச்சிக்காகவும், புதிய இடங்களை அறிந்துகொள்ளும் பொருட்டும் மற்றும் அவா்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாகவும் பெருந்துறை அருகில் உள்ள சில்-அவுட் தீம்பாா்க்கிற்கு இன்பச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.

அங்கு பலவிதமான விளையாட்டுகளில் இக்குழந்தைகள் ஈடுபட்டு மகிழ்ச்சியுடன் பொழுதை கழித்தனா். இக்குழந்தைகளின் பெற்றோா்கள், ஆசிரியா்கள் மற்றும் பயிற்சியாளா்கள் என மொத்தம் 250 போ் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனா்.

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