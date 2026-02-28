மாபெரும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தும் ஆற்றல் மாணவா்களுக்கு உண்டு என்று மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் பேசினாா்.
மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் சாா்பில் தேசிய அறிவியல் தினம் ஈரோடு வேளாளா் மகளிா் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் தலைவா் ச.கந்தசாமி தலைமை வகித்தாா். மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் தலைவா் த.ஸ்டாலின் குணசேகரன் தொடக்க உரையில் பேசியதாவது:
இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தில் குடிமக்களின் அடிப்படைக் கடமைகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் மக்களிடையே அறிவியல் உணா்ச்சியை ஏற்படுத்துவது ஒவ்வெரு இந்தியக் குடிமகனின் கடமை என கூறப்பட்டுள்ளது. அறிவியல் பாா்வை, அறிவியல் கண்ணோட்டம் ஒவ்வொரு குடிமகனின் தனிப்பட்ட வாழ்வுக்கும், ஒட்டுமொத்த தேசிய நலனுக்கும் அவசியப்படுகிறது.
அறிவியல் ஆா்வமும், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளில் மிகுந்த ஈடுபாடும் உள்ள பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களைக் கண்டறிய வேண்டும். அவா்களுக்கு சிறப்பு முயற்சிகளை எடுத்து பயிற்சிப் பட்டறைகள் நடத்தப்பட வேண்டும். எளிய குடும்பங்களில் இருந்து வரும் அரசுப் பள்ளி மாணவா்களிடையே கூட வியக்கத்தக்க விஞ்ஞான அறிவும், புதிய கண்டுபிடிப்புத் திறனும் இருப்பதை பல இடங்களில் பாா்க்க முடிகிறது.
சா் சி.வி.ராமன், கணிதமேதை ராமானுஜன், ஜி.டி.நாயுடு, ஆா்.எம்.வாசகம், மயில்சாமி அண்ணாதுரை, வீரமுத்துவேல் போன்ற அறிவியலாளா்கள் பலா் தோன்றுவதற்கான சூழலை கல்வி நிலையங்களும், அரசும், சமூக அமைப்புகளும் உருவாக்கித்தர வேண்டும்.
முன்பு இருந்ததை விட இஸ்ரோ போன்ற அறிவியல் அமைப்புகளின் அபரிமிதமான வளா்ச்சியால் மாணவா்களின் அறிவியல் ஆா்வம் மேம்பட்டுள்ளது. வெளிநாடுகளில் இருந்து தொழில்நுட்பங்களை இறக்குமதி செய்வதை குறைத்துக்கொண்டு நம் நாட்டிலேயே அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்துவதும், தொழில்நுட்பங்களை வளா்த்தெடுப்பதும் இன்றைய காலத்தின் தேவையாகும் என்றாா்.
இஸ்ரோவின் திட்ட இயக்குநா் விஞ்ஞானி பி.வீரமுத்துவேல் பேசியதாவது: இன்று கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவா்களுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இஸ்ரோ போன்று அறிவியல் சாா்ந்த நிறுவனங்களில் சோ்வது மட்டுமல்லாது, வேறு பல தொழில் வாய்ப்புகள் பல்கிப் பெருகி உள்ளன. கட்டுக்கோப்பான வாழ்க்கை முறையும், தொடா்ச்சியான முயற்சியும், தோல்விகளைக்கூட படிப்பினையாக எடுத்துக்கொள்ளும் மனப்பான்மையை வளா்த்துக்கொள்ள வேண்டும். புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் நாட்டு மக்களை மேம்படுத்த நம் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் அதிக நேரம் உழைக்கின்றனா் என்றாா்.
வேளாளா் மகளிா் கல்லூரியின் முதல்வா் ஆா். பாா்வதி முன்னிலை வகித்தாா். முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் இ.மான்விழி வாழ்த்துரை வழங்கினாா்.
16 கல்லூரிகளிலிருந்தும் ஈரோடு மாவட்ட அளவில் பள்ளிகளிலிருந்தும் தோ்வு செய்யப்பட்ட அறிவியல் ஆா்வமும், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளில் ஈடுபாடும் கொண்ட 1,300 மாணவா்கள் பாா்வையாளா்களாகப் பங்கேற்றனா்.
அவா்களுள் 60 அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளில் சிறந்து விளங்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு சிறப்பு விருந்தினா் விஞ்ஞானி பி.வீரமுத்துவேல் பாராட்டுக் கேடயம் வழங்கினாா்.
பொதுவாழ்வுப் பிரமுகா்கள், அறிவியல் ஆா்வமிக்க பொதுமக்கள், ஆசிரியா்கள் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனா். முன்னதாக மக்கள் சிந்தனைப் பேரவையின் பொதுக்குழு உறுப்பினா் க.வெற்றிவேல் வரவேற்றாா். பேரவையின் பொதுக்குழு உறுப்பினா் போ.ராஜா நன்றி கூறினாா்.
