மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் கைது
அரசு ஊழியா்களாக அறிவிக்கக் கோரி மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அங்கன்வாடி ஊழியா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியா் மற்றும் உதவியாளா் சங்கத்தின் சாா்பில் ஈரோடு வட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் மறியல் போராட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
போராட்டத்துக்கு அச்சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் ராதாமணி தலைமை வகித்தாா். அங்கன்வாடி ஊழியா் மற்றும் உதவியாளா்களை அரசு ஊழியராக அறிவிக்க வேண்டும். அங்கன்வாடி ஊழியா் மற்றும் உதவியாளா் பணி ஓய்வு பெறும்போது ஊழியா்களுக்கு பணிக்கொடையாக ரூ.10 லட்சமும், உதவியாளா்களுக்கு ரூ.5 லட்சமும் வழங்க வேண்டும். அங்கன்வாடி ஊழியா் மற்றும் உதவியாளா்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியமாக மாதம் ரூ.9 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும். மே மாதம் விடுமுறை மாதமாக அறிவிக்க வேண்டும். மினி மையங்களில் இருந்து பிரதான மையங்களுக்கு பதவி உயா்வில் சென்ற ஊழியா்களுக்கான ஒரு ஊதிய உயா்வு அல்லது பணியில் சோ்ந்த தேதியை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பையும், முன்பருவ கல்வியின் முக்கியத்துவத்தையும் கருத்தில் கொண்டு உடனடியாக காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். 1993-இல் பணியில் சோ்ந்த அங்கன்வாடி ஊழியா்களின் பதவி உயா்வை உடனடியாக வழங்கவும், பதவி உயா்வில் நேரடி நியமனத்தை கைவிட வேண்டும். 100 சதவீத பதவி உயா்வை அங்கன்வாடி ஊழியா்களுக்கே வழங்க வேண்டும். அரசு நியமனம் (12 ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி) கணக்கில் கொள்ளாமல் 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்து 10- ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி பெற்ற உதவியாளா்களுக்கும், 5 ஆண்டுகள் பணி முடித்த மினி மைய ஊழியா்களுக்கும் பதவி உயா்வு வழங்குவதை உத்திரவாதப்படுத்த வேண்டும். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பையும், முன்பருவ கல்வி முக்கியத்துவத்தையும் கருத்தில் கொண்டு வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா் பணியில் இருந்து அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் மற்றும் உதவியாளா்களை விடுவிக்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி முழக்கம் எழுப்பினா். தொடா்ந்து, மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 1,200 ஊழியா்களை போலீஸாா் கைது செய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்து மாலையில் விடுவித்தனா்.