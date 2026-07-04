ஈரோட்டில் அரசு ஊழியா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை மற்றும் பணம் திருடிய மா்ம நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
ஈரோடு சம்பத் நகா், வீட்டு வசதி வாரியம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருபவா் சண்முகராஜன் (49). பள்ளிக் கல்வித் துறையில் ஊழியராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இவரது மனைவி கிருஷ்ணவேணி (45). இருவரும் வெள்ளிக்கிழமை காலை கோயிலுக்கு செல்வதற்காக வீட்டை பூட்டி விட்டு சென்றுள்ளனா். மீண்டும் வந்து பாா்த்தபோது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருந்தது.
வீட்டினுள் சென்று பாா்த்தபோது பீரோவில் இருந்த ரூ.6 ஆயிரம் பணம் மற்றும் அரை பவுன் நகையை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து ஈரோடு வடக்கு போலீஸில் கிருஷ்ணவேணி அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து விசாரணை நடத்தினா்.
மேலும் சுற்றுப்புற பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் கைப்பற்றி திருட்டில் ஈடுபட்ட மா்ம நபா்களை தேடி வருகின்றனா்.
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