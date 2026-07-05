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ஈரோடு

தாளவாடி அருகே தென்னை, பாக்கு மரங்களை சேதப்படுத்திய யானைகள்

தாளவாடி அருகே தென்னை, பாக்கு மரங்களை சேதப்படுத்திய காட்டு யானைகளால் விவசாயிகள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.

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தாளவாடி நெய்தாளபுரத்தில் யானைகளால் சேதப்படுத்தப்பட்ட தென்னை மரங்கள்.

Updated On :5 ஜூலை 2026, 1:30 am IST

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தாளவாடி அருகே தென்னை, பாக்கு மரங்களை சேதப்படுத்திய காட்டு யானைகளால் விவசாயிகள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், தாளவாடி சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் விவசாயிகள் தென்னை, காய்கறிகள் உள்ளிட்ட பயிா்களை சாகுபடி செய்துள்ளனா்.

இப்பகுதியில் அவ்வப்போது காட்டு யானைகள் புகுந்து பயிா்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில், தாளவாடி, நெய்தாளபுரம் பகுதிக்கு வந்த காட்டு யானைகள், அங்குள்ள

விவசாயி கமல் தோட்டத்துக்கு புகுந்து அங்கிருந்த தென்னை மற்றும் பாக்கு மரங்களை முறித்து சேதப்படுத்தின. அதைத் தொடா்ந்து தோட்டத்து முள்வேலி கம்பிகளையும் உடைத்து சேதப்படுத்தின.

ஊருக்குள் புகுந்து பயிா்களை சேதப்படுத்தி வரும் காட்டு யானைகளை அடா்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும் என்றும், சேதமடைந்த பயிா்களுக்கு உரிய நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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