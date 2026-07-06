ஈரோட்டில் சாலையில் நடந்து சென்றுகொண்டிருந்த இளம்பெண்ணை கழுத்தில் கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பியோடிய இளைஞரை தனிப்படை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஈரோடு வீரப்பன்சத்திரம் பகுதியைச் சோ்ந்த 19 வயது இளம்பெண்ணும், சேலத்தைச் சோ்ந்த கபிலன் என்பவரும் காதலித்து வந்த நிலையில், இவா்களுக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த கபிலன் சனிக்கிழமை இரவு வீரப்பன்சத்திரம் காவிரி சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த இளம்பெண்ணின் பின்னால் சென்று கழுத்தில் கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பியோடியுள்ளாா்.
இளம்பெண்ணை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு ஈரோடு அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். இதையடுத்து தப்பியோடிய கபிலனை பிடிக்க தனிப் படை அமைக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து தனிப் படை போலீஸாா் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், வீரப்பன்சத்திரம் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த கபிலனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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