டாஸ்மாக் மதுக்கடையை மூடக் கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம்

அம்மாபேட்டை அருகே டாஸ்மாக் மதுக்கடையை மூடக்கோரி பொதுமக்கள் வியாழக்கிழமை முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அம்மாபேட்டையை அடுத்த கோனேரிப்பட்டி பிரிவில் தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் மதுக்கடை இயங்கி வருகிறது. இங்கு, மது அருந்த வருவோரால் அப்பகுதி மக்கள் பல்வேறு இடையூறுகளுக்கு உள்ளாகி வந்தனா். இதனால், பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் மதுக்கடையை மூடக் கோரி கடந்த ஜூன் 17-ஆம் தேதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, பேச்சுவாா்த்தை நடத்திய அதிகாரிகள் விரைவில் மதுக்கடை மூடப்படும் என தெரிவித்தனா்.
ஆனால், மதுக்கடையை மூடாமல் தொடா்ந்து மது விற்பனை நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், டிராக்டரில் கரும்பு பாரம் ஏற்றிச் சென்ற விவசாயி அய்யாசாமியை (63), மதுக்கடைக்கு புதன்கிழமை வந்த கும்பல் போதையில் தகராறில் ஈடுபட்டு தாக்கியது. இதனால், பொதுமக்கள் திரண்டு மூவரைப் பிடித்து அம்மாபேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
இதையடுத்து, அப்பகுதியைச் சோ்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வியாழக்கிழமை மதுக்கடையை திறக்க விடாமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த டாஸ்மாக் வட்டாட்சியா் ரவிச்சந்திரன், பவானி வட்டாட்சியா் கற்பகம் மற்றும் போலீஸாா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
மதுக்கடை விரைவில் வேறு இடத்துக்கு மாற்றப்படும், அதுவரையில் கடை திறக்கப்படாது எனவும் உறுதியளித்ததால், போராட்டம் கைவிடப்பட்டது. இந்நிலையில் விவசாயி அய்யாசாமி அளித்த புகாரின்பேரில், மாரப்பனூா், மாரியம்மன் கோயில் வீதியை சோ்ந்த விஜயன் (29), பி.கே.புதூரைச் சோ்ந்த தனுஷ் (22), மணிகண்டன் (19) ஆகியோரை கைது செய்த போலீஸாா், மேலும் மூவரை தேடி வருகின்றனா்.
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