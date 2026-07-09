ஈரோட்டில் இருந்து ஒடிசாவுக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்

ஈரோட்டில் இருந்து ஒடிசா மாநிலம் சம்பல்பூா் வரை செல்லும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) மதியம் 2.35 மணிக்கு புறப்படுகிறது.
இந்த ரயில் சேலத்துக்கு 3.40 மணிக்கும், ஜோலாா்பேட்டைக்கு மாலை 5.58 மணிக்கும் செல்கிறது. சனிக்கிழமை நள்ளிரவு 11.15 மணிக்கு சம்பல்பூரை ரயில் சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் காட்பாடி, பெரம்பூா், கூடூா், நெல்லூா், ஓங்கோல், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி, சாமல்கோட், கோட்டவலசு, பாப்பிலி, ராயகடா, பாலான்கீா் வழியாக சம்பல்பூா் செல்கிறது. பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை குறைக்க சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
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