Dinamani
வியத்நாம் படகு விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் - லாவாபாக்கெட்டுக்கு பதில் தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் பால் விற்பனை செய்ய திட்டம்: ஆவின்தமிழ்நாட்டுக்கு ஜூலை 16 வரை வெப்ப அலை எச்சரிக்கை!கரூர் இனாம் நில விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலர் கலராக ரீல் சுத்துகிறார்கள்: அமைச்சர் ரமேஷ்24,050 அருகில் நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் 516 புள்ளிகள் சரிவு!!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிறைவு!தில்லியில் சோனியா காந்தியை சந்தித்த வைகோ!
/
ஈரோடு

மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இருவா் குண்டா் சட்டத்தில் சிறையில் அடைப்பு

பவானியில் மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் கைதான இருவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

News image

சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 12:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பவானியில் மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் கைதான இருவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

பவானியைச் சோ்ந்த 74 வயது மூதாட்டியின் வீட்டில் புகுந்து பொருள்களைத் திருட முயன்ற இரண்டு இளைஞா்கள், அந்த மூதாட்டியைத் தாக்கி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனா்.

இச்செயலில் ஈடுபட்ட பவானி, மண் தொழிலாளா் 2-ஆவது வீதியைச் சோ்ந்த ஹரிகுமாா் (22), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கிரி (எ) கண்ணன் (23) ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இதனிடையே பவானி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று கடந்த ஜூன் 30-ஆம் தேதி வீடு திரும்பிய நிலையில் மூதாட்டி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் ஏற்கெனவே கைதாகி கோபி மாவட்டச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஹரிகுமாா், கிரி (எ) கண்ணன் ஆகியோரை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் சிறையில் அடைக்க மாவட்ட ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, இருவரும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ரெளடிகள் இருவா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

ரெளடிகள் இருவா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

கஞ்சா விற்ற இருவருக்கு குண்டா் சட்டத்தில் சிறை

கஞ்சா விற்ற இருவருக்கு குண்டா் சட்டத்தில் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது

மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞா் கைது

மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK