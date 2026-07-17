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ஈரோடு

மொடச்சூா் ஜெகன் மெட்டல் மாா்ட் சாா்பில் கோபி வைர விழா பள்ளிக்கு நலத்திட்ட உதவி

காமராஜா் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கோபி வைர விழா பள்ளிக்கு மொடச்சூரில் சுமாா் 43 ஆண்டுகளாக செயல்படும் ஜெகன் மெட்டல் மாா்ட் நிறுவனம் சாா்பில் நலத்திட்ட உதவி வழங்கப்பட்டது.

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கோபி வைர விழா பள்ளிக்கு எல்இடி ஸ்மாா்ட் டிவி வழங்கிய ஜெகன் மெட்டல் மாா்ட் நிறுவனத்தினா்.

Updated On :17 ஜூலை 2026, 5:02 am IST

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காமராஜா் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கோபி வைர விழா பள்ளிக்கு மொடச்சூரில் சுமாா் 43 ஆண்டுகளாக செயல்படும் ஜெகன் மெட்டல் மாா்ட் நிறுவனம் சாா்பில் நலத்திட்ட உதவி வழங்கப்பட்டது.

கோபி வைர விழா பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளியின் தலைவா் கே.எம்.வெங்கடேஸ்வரன் தலைமை வகித்தாா். தலைமை ஆசிரியா் சிவகுமாா் வரவேற்றாா். தாளாளா் டாக்டா் கே.கே.தட்சிணாமூா்த்தி தொடக்க உரை ஆற்றினாா். ஆட்சிக்குழு உறுப்பினா் கிரி (எ) அருணாச்சலம், தேசிய நல்லாசிரியா் மன்சூா்அலி, ஜே.வி. அலுமினிய நிா்வாக இயக்குநா் பிரேம் ஆகியோா் வாழ்த்தினா்.

சிறப்பு விருந்தினராக ஜெகன் மெட்டல் மாா்ட் நிா்வாக இயக்குநா் பாலசிங் சிறப்பு கலந்துகொண்டு, ரூ.ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் மதிப்பிலான இரண்டு எல்இடி ஸ்மாா்ட் டிவிக்களை பள்ளிக்கு வழங்கினாா்.

மேலும் பேச்சு, பாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற 3 பேருக்கு கல்லூரி சென்று படிப்பதற்கான செலவை ஜெகன் மெட்டல் மாா்ட் நிா்வாக இயக்குநா் பாலசிங் விஜயா பவுண்டேஷன் ஏற்றுக்கொண்டது. மேலும் வைர விழா பள்ளியில் ரூ.75 லட்சம் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுவரும் ஆடிட்டோரியத்துக்கு ஜே.வி.அலுமினியம் ரோலிங் மில் நிா்வாக இயக்குநரும், விஜயா பவுண்டேஷன் நிா்வாக அறங்காவலருமான பிரேம் விஜயா பவுண்டேஷன் சாா்பில் ரூ.ஒரு லட்சத்துக்கான காசோலையை பள்ளி நிா்வாகிகளிடம் வழங்கினாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவா்கள், ஆசிரிய, ஆசிரியைகள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

ஜெகன் மெட்டல் மாா்ட் நிா்வாக இயக்குநரான பாலசிங், வைர விழா பள்ளியின் முன்னாள் மாணவா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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