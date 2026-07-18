Dinamani
சர் கார்ஃபீல்ட் சோபர்ஸ் காலமானார்! 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்கள் விளாசிய முதல் வீரர்! ஈரான் மீது அமெரிக்கா பயங்கர தாக்குதல்! பாலங்கள், எரிசக்தி கட்டமைப்புகள் பலத்த சேதம்! சீனாவில் நிலச்சரிவு: 8 பேர் பலி, 34 பேரைக் காணவில்லை தவெக எம்.எல்.ஏ. குதிரை பேர வழக்கு: சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு தள்ளுபடி!”காவலர் தேர்வை தள்ளி வைக்கக் கூடாது” - உதயநிதி ஸ்டாலின்சென்னை சமூக நீதி விடுதியில் முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வு!
/
ஈரோடு

ஆடி மாத பிறப்பு, புனித நீராட, பரிகார வழிபாடுகளுக்கு பக்தா்கள் வருகையின்றி வெறிச்சோடிய பவானி கூடுதுறை

ஆடி மாத பிறப்பையொட்டி புனித நீராடவும், பரிகார வழிபாடுகளுக்கும் மிகக்குறைந்த அளவிலேயே பக்தா்கள் வந்ததால் காவிரி, பவானி ஆறுகள் சங்கமிக்கும் பவானி கூடுதுறை வெள்ளிக்கிழமை வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டது.

News image

ஆற்றில்  தண்ணீா்  இல்லாததால்  பொலிவிழந்து  காணப்படும் பவானி  கூடுதுறை.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 6:19 am IST

Syndication

ஆடி மாத பிறப்பையொட்டி புனித நீராடவும், பரிகார வழிபாடுகளுக்கும் மிகக்குறைந்த அளவிலேயே பக்தா்கள் வந்ததால் காவிரி, பவானி ஆறுகள் சங்கமிக்கும் பவானி கூடுதுறை வெள்ளிக்கிழமை வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டது.

பவானி கூடுதுறைக்கு ஆடி மாத பிறப்பு, ஆடி 18, ஆடி அமாவாசை தினங்களில் பரிகார வழிபாடுகளுக்காக ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் வருவா். காவிரியில் புனித நீராடி சங்கமேஸ்வரா், வேதநாயகி அம்மன், ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோயில்களில் தரிசனம் செய்து திரும்பிச் செல்வா். இந்நிலையில், ஆடி மாத பிறப்பான வெள்ளிக்கிழமை கூடுதுறைக்கு மிகக்குறைந்த அளவிலேயே பக்தா்கள் வந்திருந்தனா். பரிகார மண்டபங்களும் வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டன.

மேட்டூா் அணையில் போதிய தண்ணீா் இல்லாததால் டெல்டா பாசனத்துக்கு காவிரி ஆற்றில் ஜூன் 12-ஆம் தேதி தண்ணீா் திறக்கப்படவில்லை. குடிநீருக்கு மட்டுமே மிகக்குறைந்த அளவில் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், இரு கரைகளையும் தொட்டபடி பெருக்கெடுத்தோடும் காவிரி ஆற்றில், தண்ணீா் இல்லாமல் பாறைகளாக காட்சியளித்தது. கூடுதுறையில் பக்தா்கள் நீராடும் பகுதியில் முழங்கால் அளவு தண்ணீரே இருந்தது. இதனால் ஆற்றில் தண்ணீா் தேங்கியுள்ள ஆழமான பகுதியைத் தேடிச் சென்று நீராடினா். பாறைகள் மீது நடந்து சென்றபோது வழுக்கி விழுந்து பலா் காயமடைந்தனா்.

படித்துறையில் உள்ள தொட்டிகளில் நிரப்பப்பட்ட தண்ணீரிலும் பக்தா்கள் நீராடினா். பக்தா்கள் குறைந்த அளவிலேயே வந்ததால் கூடுதுறை வளாகம் வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆடி மாத பிறப்பு: அம்மன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

ஆடி மாத பிறப்பு: அம்மன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

கரூா் ஆற்றங்கரைகளில் தேங்காய் சுடும் விழா: புதுமணத் தம்பதிகள் திரளாக பங்கேற்பு

கரூா் ஆற்றங்கரைகளில் தேங்காய் சுடும் விழா: புதுமணத் தம்பதிகள் திரளாக பங்கேற்பு

ஜூலை 17 முதல் மகாலிங்கபுரம் ஐயப்பன் கோயிலில் ஆடி மாத சிறப்பு பூஜை

ஜூலை 17 முதல் மகாலிங்கபுரம் ஐயப்பன் கோயிலில் ஆடி மாத சிறப்பு பூஜை

பவானி காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் தண்ணீா் திறப்பு

பவானி காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் தண்ணீா் திறப்பு

விடியோக்கள்

19 வருட பந்தம்; மெஸ்ஸி vs லமின் யமால்: வெல்லப்போவது யார்? | Lionel Messi | FIFA | FIFA World Cup |

19 வருட பந்தம்; மெஸ்ஸி vs லமின் யமால்: வெல்லப்போவது யார்? | Lionel Messi | FIFA | FIFA World Cup |

தேசிய கவனம் பெறும் Sonam Wangchuk

தேசிய கவனம் பெறும் Sonam Wangchuk

The Odyssey எப்படி இருக்கு? | Public Review | The Odyssey Review | Christopher Nolan |

The Odyssey எப்படி இருக்கு? | Public Review | The Odyssey Review | Christopher Nolan |

மு.க.ஸ்டாலின் வழியில் முதல்வர் விஜய் | Sumathi Megavarnam | CM Vijay | MK Stalin | TVK | DMK |BJP

மு.க.ஸ்டாலின் வழியில் முதல்வர் விஜய் | Sumathi Megavarnam | CM Vijay | MK Stalin | TVK | DMK |BJP