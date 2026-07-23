பெருந்துறையில் ரூ.5.52 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்

பெருந்துறை வேளாண்மைப் பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் ரூ.5.52 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
பெருந்துறை சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் 4,678 மூட்டைகளில் 3 லட்சத்து 68 ஆயிரம் கிலோ கொப்பரையை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா்.
இதில் முதல் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ.147.99-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.161.19-க்கும் விற்பனையானது. இரண்டாம் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக ரூ.81.99-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.150.69-க்கும் விற்பனையானது. மொத்தம் ரூ.5.52 கோடிக்கு கொப்பரை வா்த்தகம் நடைபெற்றது.
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