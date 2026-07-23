பவானி சங்கமேஸ்வரா் கோயிலுக்கு வருகை புரிந்த காஞ்சி சங்கராச்சாரியா் ஸ்ரீவிஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தரிசனம் செய்த பின்னா், பக்தா்களுக்கு புதன்கிழமை மாலை அருளாசி வழங்கினாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானி சங்கமேஸ்வரா் கோயிலுக்கு வருகை தந்த காஞ்சி சங்கராச்சாரியா் ஸ்ரீவிஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், சங்கமேஸ்வரா், வேதநாயகி அம்மன் மற்றும் ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு தரிசனம் செய்தாா். அப்போது, அவருக்கு கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் பூரண கும்ப மரியாதையுடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பாடல் பெற்ற தலமான இக்கோயிலின் கட்டடக் கலையின் சிறப்புகளைப் பாா்வையிட்டதோடு, ஆா்வத்துடன் கேட்டறிந்தாா். தொடா்ந்து, தமிழ்நாடு பிராமணா் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலாளா் ஜெயபிரகாஷ் மற்றும் பொதுமக்கள், முக்கிய பிரமுகா்கள் வரவேற்பு அளித்தனா்.
இதையடுத்து, கோயில் அருகே உள்ள ஐயப்ப சேவா மண்டபத்தில் நடைபெற்ற ஆன்மிக சொற்பொழிவு நிகழ்வில் பங்கேற்று அருளுரை வழங்கியதோடு, பக்தா்களுக்கு அருளாசி வழங்கினாா்.
இதில், பவானி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.சி.கருப்பணன், அதிமுக நகரச் செயலாளா் எம்.சீனிவாசன், திமுக பிரமுகா் ப.சி.ந.இளங்கோவன் உள்பட ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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