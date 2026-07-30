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ஈரோடு

கோபி அருகே தடுப்பூசி செலுத்திய மறுநாள் குழந்தை உயிரிழப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

கோபி அருகே தடுப்பூசி செலுத்தி அடுத்த நாளில் குழந்தை உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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பலி

Updated On :31 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

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கோபி அருகே தடுப்பூசி செலுத்தி அடுத்த நாளில் குழந்தை உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

கோபி அருகே உள்ள கீழ்வாணி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திக்- சரோஜினி தம்பதி. இவா்கள் தற்போது பொலவக்காளிபாளையம் கிராமத்தில் வசித்து வருகின்றனா். இவா்களது குழந்தைகள் கிருத்திக் ரோஷன் (4), தருண் (10 மாதம்).

இந்நிலையில் சரோஜினி, மொடச்சூா் அருகில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் குழந்தை தருணுக்கு புதன்கிழமை தடுப்பூசி செலுத்திவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றுள்ளாா். அப்போது குழந்தை நன்றாக இருந்துள்ளது.

வியாழக்கிழமை காலை சரோஜினி தூங்கி எழுந்து குழந்தையை பாா்த்தபோது பேச்சுமூச்சு இல்லாமால் இருந்துள்ளதை கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்துள்ளாா். பின்னா் குழந்தையை கோபி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், குழந்தை ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதாகக் கூறி பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பினா். இது குறித்து கோபி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

இதுகுறித்து உயிரிழந்த குழந்தையின் பெற்றோா் கூறியதாவது:

குழந்தைக்கு தடுப்பூசி செலுத்த மொடச்சூருக்கு புதன்கிழமை தனது 10மாத அழைத்து சென்றோம். அங்கு குழந்தைக்கு தடுப்பூசி செலுத்திய பிறகு மீண்டும் ஒரு தடுப்பூசி செலுத்த சீதாலட்சுமிபுரம் பகுதியில் உள்ள மையத்துக்கு சென்றோம். அங்கு தடுப்பூசி செலுத்திவிட்டு வீட்டுக்கு சென்றபோது குழந்தை நீண்ட நேரம் அழுதது. திடீரென குழந்தை மயக்கமும் அடைந்ததால் கோபியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றோம்.

குழந்தைக்கு மயக்கம் தெளிந்த பின் மருத்துவரிடம் பரிசோதித்ததில் குழந்தை நலமாக உள்ளது என கூறி அனுப்பினா். பின்னா் வீட்டுக்கு வந்தபோது குழந்தை நலமுடன் இருந்தது. இரவு படுக்க செல்லும் முன் குழந்தைக்கு தாய்பால் கொடுத்தேன். பின்னா் தூங்கிவிட்டது. வியாழக்கிழமை காலை எழுந்து பாா்த்தபோது குழந்தைக்கு பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருந்தது. குழந்தை இறந்ததற்கு மூச்சுத்திணறலா அல்லது தடுப்பூசி செலுத்தியதா அல்லது வேறு என்ன காரணம் என்பது குறித்து மருத்துவா்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றனா்

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