ஈரோடு மாவட்ட அரசுப் பள்ளிகளில் புதிதாக 19,485 மாணவா்கள் சோ்க்கை

ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் புதிதாக நடப்பு ஆண்டு 19,485 மாணவ, மாணவிகள் சோ்ந்துள்ளனா்.
தமிழ்நாட்டில் கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் வியாழக்கிழமை திறக்கப்பட்டன. நடப்பு ஆண்டு மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் 1 முதல் பிளஸ் 2 வரையிலான வகுப்புகளில் 19,485 மாணவா்கள் சோ்க்கை பெற்றுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் 1 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழியில் 2,377 போ், ஆங்கில வழியில் 1,250 போ், 2 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழியில் 66 போ், ஆங்கில வழியில் 24 போ், 3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி 71 போ், ஆங்கில வழி 32 போ், 4 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி 47 போ், ஆங்கில வழி 35 போ், 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி 39 போ், ஆங்கில வழி 14 போ், 6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி 1,739 போ், ஆங்கில வழி 1,187 போ், 7-ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி 123 போ், ஆங்கில வழி 164 போ், 8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி 136 போ், ஆங்கில வழி 140 போ், 9 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி 1,474 போ், ஆங்கில வழி 684 போ், 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி 85 போ், ஆங்கில வழி 30 போ், பிளஸ் 1 தமிழ் வழி 5,679 போ், ஆங்கில வழி 4,048 போ், பிளஸ் 2 தமிழ் வழி 16 போ், ஆங்கில வழி 25 போ் என மொத்தம் தமிழ் வழியில் படிக்க 11,852 மாணவ, மாணவிகளும், ஆங்கில வழியில் படிக்க 7,633 மாணவ, மாணவிகளும் புதிதாக சோ்க்கை பெற்றுள்ளனா் என்றனா்.