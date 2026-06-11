நாளைய மின்தடை - நடுப்பாளையம்

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பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக நடுப்பாளையம் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 12) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்று மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
நடுப்பாளையம், தாமரைப்பாளையம், மலையம்பாளையம், பாசூா், கொம்பனைப்புதூா், பி.கே.மங்களம், ஈஞ்சம்பள்ளி, கொளாநல்லி, கருமாண்டாம்பாளையம், வெள்ளோட்டம்பரப்பு, எம்.கே.புதூா், பி.கே.பாளையம், சோளங்காபாளையம், ஆராம்பாளையம், காளிபாளையம், கொளத்துப்பாளையம், செம்மாண்டாம்பாளையம், குட்டாம்பாளையம், ஊஞ்சலூா், அமரவதிபுதூா் மற்றும் மாரியம்மன் கோயில் புதூா்.