ஈரோட்டில் ஓடும் ரயிலில் பயணியின் கைப்பேசியை திருடிய நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கேரள மாநிலம், பத்தனம்திட்டாவைச் சோ்ந்தவா் அபினவ் (26). கொல்லம்-ஹூப்ளி இடையேயான ரயிலில் முன்பதிவு பெட்டியில் செவ்வாய்க்கிழமை பயணம் செய்த அவா், ஈரோடு ரயில் நிலையம் வந்தபோது தனது இருக்கையில் வைத்திருந்தை கைப்பேசியை காணவில்லை.
இது ஈரோடு ரயில்வே போலீஸாருக்கு அபினவ் தகவல் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, ரயில்வே போலீஸாா் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தனா். அப்போது சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையில் ரயிலில் இருந்து இறங்கிய ஒரு நபரைப் பிடித்து விசாரித்தனா். அந்த நபா் கைப்பேசியை திருடியதை ஒப்புக்கொண்டாா்.
விசாரணையில் அவா் நாகை மாவட்டம் சீா்காழியைச் சோ்ந்த ஸ்ரீதா் (52) என்பதும், திருப்பூரில் இரவு நேரக் காவலாளியாக வேலை செய்வதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரிடம் இருந்து கைப்பேசியை மீட்ட போலீஸாா் ஸ்ரீதரைக் கைது செய்தனா்.
இதுபோல் ஈரோடு வீரப்பன்சத்திரம், வைகை வீதியைச் சோ்ந்தவா் ராகவேந்திரன் (37). திருமண மண்டபம் மற்றும் பேக்கரி உரிமையாளா். பேக்கரியில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தை சோ்ந்தவா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா். இங்கு பணியாற்றும் இரு தொழிலாளா்களின் கைப்பேசிகள் அண்மையில் திருடு போயின.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் வீரப்பன்சத்திரம் போலீஸாா் குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனா். இது தொடா்பாக வீரப்பன்சத்திரத்தைச் சோ்ந்த இரண்டு சிறுவா்களை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து கைப்பேசிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.