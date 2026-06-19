அந்தியூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் 2-வது நாளாக வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வருவாய்த் தீா்வாயத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து 160 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
இத்தீா்வாயத்துக்கு, மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலா் ராம்குமாா் தலைமை வகித்தாா். அந்தியூா் - அ, ஆ, கெட்டிசமுத்திரம், எண்ணமங்கலம், சங்கராப்பாளையம், பச்சாம்பாளையம், பூதப்பாடி, ஒட்டபாளையம், பூனாச்சி, முகாசிப்புதுாா், அட்டவணைப்புதுாா், பட்லூா் ஆகிய கிராமங்களைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் வீட்டுமனை பட்டா, முதியோா், விதவை உதவித்தொகை, பட்டா மாறுதல் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக 160 மனுக்களை அளித்தனா்.
இதில், உடனடி தீா்வாக அந்தியூரைச் சோ்ந்த மனுதாரா் மைதிலிக்கு விதவை சான்று வழங்கப்பட்டது. அந்தியூா் வட்டாட்சியா் இளஞ்செழியன், வருவாய் ஆய்வாளா் செந்தில்ராஜா, கிராம நிா்வாக அலுவலா் முருகேசன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.