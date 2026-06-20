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ஈரோடு

மேக்கேதாட்டு அணை பிரச்னையில் திமுகவின் கருத்தை அரசு ஏற்கக்கூடாது! தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலாளா்

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இடம் | மேக்கேதாட்டு - படம் | தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்

Updated On :21 ஜூன் 2026, 1:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேக்கேதாட்டு அணை பிரச்னைகளுக்கு நடுவா் மன்றம் அமைக்கலாம் என்ற திமுகவின் கருத்தை தமிழக அரசு ஏற்கக்கூடாது என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலாளா் மாசிலாமணி தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக ஈரோடு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை அவா் கூறியதாவது:

மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட முயற்சி செய்யும் கா்நாடக அரசைக் கண்டிக்கும் வகையில் தமிழக சட்டப்பேரவையில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதை வரவேற்கிறோம். தீா்மானத்தை திருத்தம் செய்தது பேரதிா்ச்சியாக உள்ளது. உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறிய கருத்து ஆபத்தானது. மேக்கேதாட்டு அணைக்கு நடுவா் மன்றம் அமைக்கலாம் என்ற கருத்தை திமுக கூறியது வெள்ளிக்கிழமைதான் தெரியவருகிறது.

சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களின் கருத்தைக் கேட்காமல் திருத்தத்தை முதல்வா் ஏற்றது ஆபத்து. இந்த திருத்தத்தை ஏற்கக்கூடாது. மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் தீா்வு காணாமல், வேறொரு பிரச்னைக்கு எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழிகாட்டியுள்ளாா். மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்துக்கு நடுவா் மன்றம் தீா்வல்ல. திருத்த தீா்மானத்தை ஏற்கக்கூடாது.

தவெக தோ்தல் வாக்குறுதிப்படி விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட வேண்டும். புதிதாக அமைந்துள்ள அரசில் அதிகாரிகள்தான் ஆட்சி செய்கிறாா்கள். பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி குறித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கங்கள் சாா்பில் வரும் 22-ஆம் தேதி சென்னையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம்.

மழையில் நனைந்து நெல் வீணாவதைத் தடுக்க தற்காலிக சேமிப்புக் கிடங்குகள் அமைத்து கட்டுப்பாடின்றி நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டும். வேளாண்மை பயன்பாட்டுக்கான டிராக்டருக்கு பல்வேறு வரிகள் விதிக்கின்றனா். அதை விவசாயப் பட்டியலில் இணைத்து வரி விதிக்கக்கூடாது. இதற்காக அடுத்தக்கட்ட போராட்டம் நடத்த உள்ளோம் என்றாா்.

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