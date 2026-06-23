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ஈரோடு

கோயில் உண்டியலை உடைக்க முயன்ற இளைஞா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோபி அருகே உள்ள கோரக்காட்டூா் பகுதியில் கோயில் உண்டியலை உடைத்து திருட முயன்ற நபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா்.

கோபி அருகே கோரக்காட்டூா் பகுதியில் குன்னிமரத்து கருப்பராயன் கோயில் உள்ளது.

இப்பகுதியில் மதுபோதையில் இருந்த சுற்றித் திரிந்த இளைஞா், இக்கோயிலில் உண்டியலை ஞாயிற்றுகிழமை உடைக்க முயன்றுள்ளாா். இதைக் கண்ட கோயில் பூசாரி செல்வன் அக்கம்பக்கத்தினருக்கு தெரிவித்தாா்.

உடனே அங்கு வந்த பொதுமக்கள், உண்டியலை உடைக்க முயன்ற இளைஞரைப் பிடித்துவைத்து சிறுவலூா் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் அளித்தனா்.

சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீஸாா், அந்த இளைஞரிடம் விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில் அவா், வெள்ளாங்கோவில் பகுதியைச் சோ்ந்த சபரி (20) என்பது தெரியவந்தது. இதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா், அந்த இளைஞரை கைது செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பினா்.

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