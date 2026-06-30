பெருந்துறை அருகே பாம்பு கடித்து பெண் உயிரிழப்பு

பெருந்துறை அருகே தோட்டத்தில் வாழை சருகுகளை சுத்தம் செய்தபோது பாம்பு கடித்ததில் பெண் உயிரிழந்தாா்.
பெருந்துறையை அடுத்த கல்லகுளம், கோயில் தோட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் ராசகவுண்டா் மனைவி ரத்தினம் (57). இவா், தோட்டத்தில் வாழை சருகுகளை சனிக்கிழமை சுத்தம் செய்தபோது பாம்பு கடித்துள்ளது.
உடனடியாக பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து, பெருந்துறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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