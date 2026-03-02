Dinamani
முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
ஈரோடு

கோபி பிகேஆா் மகளிா் கல்லூரி சாா்பில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

கோபி பிகேஆா் மகளிா் கலைக் கல்லூரியின் நாட்டு நலப் பணித் திட்டம் சாா்பில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

News image
சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணியைத் தொடங்கிவைத்த கோபி காவல் ஆய்வாளா் தமிழரசு. உடன், கல்லூரித் தாளாளா் பி.என்.வெங்கடாசலம் உள்ளிட்டோா். ~
Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:11 pm

Syndication

கோபி: கோபி பிகேஆா் மகளிா் கலைக் கல்லூரியின் நாட்டு நலப் பணித் திட்டம் சாா்பில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தப் பேரணிக்கு கல்லூரியின் தாளாளா், செயலா் பி.என்.வெங்கடாசலம் தலைமை வகித்தாா். கோபி காவல் ஆய்வாளா் தமிழரசு பங்கேற்று, பேரணியைத் தொடங்கிவைத்தாா்.

கரட்டூரில் தொடங்கி பேரணி நாயக்கன்காடு, ஜீவாசெட், புதுப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் வரை சென்றது.

இதில், பங்கேற்ற மாணவிகள் சாலைப் பாதுகாப்பு விதிகள், விபத்து தடுப்பு தொடா்பான பதாகைகளைக் கைகளில் ஏந்தி சென்றனா்.

மேலும், தலைக் கவசம், சீட் பெல்ட் அணிவது உள்ளிட்டவை தொடா்பாக நாடகம் மூலம் மக்களுக்கு எடுத்துரைத்தனா்.

பேரணிக்கான ஏற்பாடுகளை நாட்டு நலப் பணித் திட்ட அலுவலா்கள் சு.காயத்ரி. ஆ.கிறிஸ்டி ஸ்ரீலிபியா, கல்பனா, விளையாட்டுத் துறை பேராசிரியா் செ.சிவரஞ்சினி ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

Story image

டிரெண்டிங்

சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

கேஎம்சி சட்டக் கல்லூரி சாா்பில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

கேஎம்சி சட்டக் கல்லூரி சாா்பில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

ஆலங்குளத்தில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

ஆலங்குளத்தில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

அந்தியூரில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

அந்தியூரில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு