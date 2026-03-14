ஈரோடு அபிராமி கிட்னி கோ் மருத்துவமனையில் உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவா்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
உலக சிறுநீரக தினத்தையொட்டி ஈரோடு அபிராமி கிட்னி கோ்-டாக்டா் தங்கவேலு மருத்துவமனை, ரோட்டரி சங்கம், இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி சாா்பில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு அபிராமி கிட்னி கோ் மருத்துவமனையின் தலைவா் டாக்டா் தங்கவேலு தலைமை தாங்கினாா். அபிராமி கிட்னி கோ் மருத்துவமனை நிறுவனா் மற்றும் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை மருத்துவா் சரவணன் முன்னிலை வகித்தாா். ஈரோடு வடக்கு ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் சரவணன், இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டியின் மாவட்ட கௌரவத் தலைவா் டாக்டா் ராமமூா்த்தி, மாவட்டச் செயலாளா் தோமஸ் ஜான் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டு பேசினா்.
இதில் சிறுநீரக நோய்கள் மற்றும் உடலுறுப்பு தானம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. மேலும் உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவா்களையும், அவா்களது குடும்பத்தினரும் பாராட்டி கௌரவிக்கப்பட்டனா்.
நிகழ்ச்சியில் மருத்துவப் பயனாளியான சசிகலா குமாா், தமிழக அரசின் டிரான்ஸ்டேன் அமைப்பில் பதிவு செய்து சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டது குறித்தும் அவரது வாழ்க்கைப் பயணத்தை விளக்கும் புத்தகமும் வெளியிடப்பட்டது.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
