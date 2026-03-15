ஈரோடு

பெருந்துறை கொங்கு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழா

பெருந்துறை கொங்கு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற விழாவில் மாணவனுக்கு பணி நியமன ஆணையை வழங்குகிறாா் கல்லூரி தாளாளா் காா்த்திகேயன். உடன், சிறப்பு அழைப்பாளா் திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்டோா்.
Updated On :15 மார்ச் 2026, 8:56 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெருந்துறை, கொங்கு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழா மற்றும் பிரிவு உபசார விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு, கொங்கு வேளாளா் கல்வி அறக்கட்டளையின் பாரம்பரிய பாதுகாவலா் நரேஷ் சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரித் தாளாளா் காா்த்திகேயன், கொங்கு வேளாளா் கல்வி அறக்கட்டளையின் பாரம்பரிய பாதுகாவலா் ஸ்ரீதா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முதல்வா் செந்தில்குமாா் வரவேற்றாா்.

விழாவில், சிறப்பு அழைப்பாளா் பெருந்துறை சக்தி ஆட்டோ காம்போனட் நிறுவனத்தின் தலைவா் திருநாவுக்கரசு கலந்து கொண்டு 153 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினாா். விழாவில், மாநில அளவில் ஐஎஸ்டிஈ விருது பெற்ற மூன்றாம் ஆண்டு மாணவன் ஜெகன் மற்றும் மாணவி விஷ்ணுபிரியா ஆகியோருக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டனா்.

மாநில அளவில் விளையாட்டுப் போட்டியில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் பெற்ற மூன்றாம் ஆண்டு மாணவா் சதீஷ்குமாருக்கு ரொக்க பணம் வழங்கப்பட்டது. மேலும், மாநில அளவில் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கிய மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரொக்க பணமும், சான்றிதழும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனா்.

இதில், வேலைவாய்ப்பு பெற்ற மாணவ, மாணவிகளின் பெற்றோா்கள், கொங்கு தொழிற் பயிற்சி நிலைய முதல்வா் தினேஷ்குமாா், துறைத் தலைவா்கள், ஆசிரியா்கள் கலந்து கொண்டனா். கெமிக்கல் துறை விரிவுரையாளா் சுதாகா் நன்றி கூறினாா். விழா ஏற்பாடுகளை கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் சென்னியப்பன் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் துறை மூத்த விரிவுரையாளா் முருகேசன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

சீனாபுரம் கொங்கு வேளாளா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

பெருந்துறை கொங்கு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் ஆண்டு விழா

நாகம்பட்டி மனோ கல்லூரியில் 66 மாணவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை

தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 222 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
