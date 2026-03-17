Dinamani
ஈரோடு

போக்ஸோ சட்டத்தில் இளைஞா் கைது

பவானியில் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 10:18 pm

பவானியில் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஜம்பை, நல்லிபாளையம், சத்தியமூா்த்தி நகரைச் சோ்ந்தவா் பூபதிராஜா (27). இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி, குழந்தை உள்ளனா். இதற்கிடையே இவா் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததில் 17 வயது சிறுமி கா்ப்பமடைந்தது தெரியவந்தது. இந்நிலையில் அந்த சிறுமிக்குசிறுமிக்கு குழந்தை பிறந்துள்ளது.

இதுதொடா்பான தகவலின்பேரில் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் பவானி அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பூபதிராஜாவைக் கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

