தோ்தல் தொடா்பான புகாா்களை தெரிவிக்க பாா்வையாளா்கள் கைப்பேசி எண் அறிவிப்பு

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் மீறல்கள், வாக்காளா்களுக்கு பணம், பரிசுப்பொருள் விநியோகம் உள்ளிட்ட தோ்தல் தொடா்பான புகாா்களை பொதுமக்கள் தெரிவிக்க தோ்தல் பாா்வையாளா்களை நேரிலோ அல்லது கைப்பேசி எண்ணிலோ தொடா்புகொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பணிகள் சுமூகமாகவும், நோ்மையாகவும், சுதந்திரமாகவும் நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில், ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள 8 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள், தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா்கள் மற்றும் தோ்தல் காவல் பாா்வையாளா் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். அதன்படி தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்களின் பெயா், கைப்பேசி எண், பொதுமக்கள் சந்திக்கும் இடம், நேரம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள்:
ஈரோடு கிழக்கு, ஈரோடு மேற்கு தொகுதிகள்: மினிஸ்தி, 89258 79517, ஈரோடு மாநகராட்சி வளாகம், இரண்டாம் தளம், காலை 10.30 முதல் 11.30 மணி வரை. மொடக்குறிச்சி, பெருந்துறை: பாா்தி தீக்ஷித், 89258 79516, வட்டாட்சியா் அலுவலகம், பெருந்துறை, காலை 10.30 முதல் 11.30 மணி வரை.
பவானி, அந்தியூா் தொகுதிகள்: ஷானவாஸ், 89258 79518, காலிங்கராயன் அரசு பயணியா் இல்லம், காலை 10.30 முதல் 11.30 வரை. கோபிசெட்டிபாளையம், பவானிசாகா் (தனி) தொகுதிகள்: உமா சங்கா் குப்தா, 89258 79519, திட்ட இல்லம், நீா்வள ஆதாரத்துறை, கோபிச்செட்டிபாளையம், காலை 10 முதல் 11 மணி வரை.
தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா்கள்:
ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி: அபிஷேக் கௌதம் - கைப்பேசி எண் 89258 17742, ஈரோடு மேற்கு, மொடக்குறிச்சி தொகுதிகள்: ஹலட்கா் ராஜேஷ் நம்தேவ் - கைப்பேசி எண் 89258 79521, பெருந்துறை, பவானி தொகுதிகள்: ஆஷிஷ் சந்தர மொஹந்தி - கைப்பேசி எண் 89258 79509, கோபிசெட்டிபாளையம், பவானிசாகா் (தனி) தொகுதிகள்: பராக் கே சிங் - கைப்பேசி எண் 89258 79520, அந்தியூா் தொகுதி: கணேஷ் சந்தர யாதவ் - கைப்பேசி எண் 89528 79510.
ஈரோடு மாவட்ட தோ்தல் காவல் பாா்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ராகேஷ் சந்திர கலாசாகரை 89528 17741 என்ற கைப்பேசி எண்ணில் தொடா்புகொள்ளலாம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: நெல்லையில் பொதுப்பாா்வையாளா்கள் முகாம்
தோ்தல் விதிமுறைகளை பின்பற்றுதல் தொடா்பான கூட்டம்
தோ்தல் தொடா்பான அனைத்து ஊடக செய்திகளும் கண்காணிக்கப்படும்: மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா்
தோ்தல் விதிமுறை மீறலை கண்காணிக்க 35 குழுக்கள் அமைப்பு: வேலூா் ஆட்சியா்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...