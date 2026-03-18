பெருந்துறை கொங்கு பொறியியல் கல்லூரியில் 42-ஆவது விளையாட்டு விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
சிறப்பு விருந்தினராக சா்வதேச தடகள வீராங்கனையும், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் பெற்றவருமான வித்யா ராம்ராஜ் பங்கேற்றாா். இதில் பேசிய அவா், விளையாட்டு வீரா்களுக்கான அரசு வேலைவாய்ப்புகள் குறித்து விவரித்ததுடன், மாணவா்களின் விளையாட்டுத் திறன் மேம்பாட்டுக்காக கல்லூரி எடுத்துவரும் முன்னெடுப்புகளை பாராட்டினாா்.
கல்லூரியின் உடற்கல்வி இயக்குநா் முனைவா் ஆா்.ஜெயராமன், ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா். பல்கலைக்கழக அளவில் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கிடையே நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்கள், கல்லூரி அளவில் மாணவா் மற்றும் ஆசிரியா்களுக்காக நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகளும், பதக்கங்களும் வழங்கப்பட்டன.
விழாவில் கொங்கு வேளாளா் தொழில்நுட்ப அறக்கட்டளைத் தலைவா் சி.தேவராஜன், செயலாளா் ஆா்.ஆா்.சத்தியமூா்த்தி, பொருளாளா் ஈ.ஆா்.காா்த்திகேயன், கல்லூரி தாளாளா் ஈ.ஆா்.கே.கிருஷ்ணன், முதல்வா் பரமேஸ்வரன், அறக்கட்டளையின் பாரம்பரிய பாதுகாவலா்கள், கல்லூரியின் முதன்மையா்கள், துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், பணியாளா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
