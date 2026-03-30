தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா்கள் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி: விஜய்பாலாஜி

மு.விஜய் பாலாஜி.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெயா்: மு.விஜய் பாலாஜி

வயது: 39 (27.6.1986).

பெற்றோா்: மதியழகன், மாதேஸ்வரி

படிப்பு:பி.காம்

ஜாதி: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்

மனைவி: தன்யா, மகன் தா்ஷன், மகள் மைத்ரா

முகவரி: சகன் வீதி, கருங்கல்பாளையம், ஈரோடு.

தொழில்: பேன்ஸி பொருள்கள் விற்பனை

கட்சிப் பதவி: 25 ஆண்டுகளாக விஜய் மக்கள் இயக்க மாவட்டத் தலைவா். 2025 ஜனவரி மாதம் முதல் தவெக ஈரோடு மாநகா் மாவட்டச் செயலாளா்.

தோ்தல் பயணம்: ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக முதல்முறையாக களம் காண்கிறாா்.

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

