தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா்கள் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி: விஜய்பாலாஜி
மு.விஜய் பாலாஜி.
Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:44 pm
பெயா்: மு.விஜய் பாலாஜி
வயது: 39 (27.6.1986).
பெற்றோா்: மதியழகன், மாதேஸ்வரி
படிப்பு:பி.காம்
ஜாதி: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்
மனைவி: தன்யா, மகன் தா்ஷன், மகள் மைத்ரா
முகவரி: சகன் வீதி, கருங்கல்பாளையம், ஈரோடு.
தொழில்: பேன்ஸி பொருள்கள் விற்பனை
கட்சிப் பதவி: 25 ஆண்டுகளாக விஜய் மக்கள் இயக்க மாவட்டத் தலைவா். 2025 ஜனவரி மாதம் முதல் தவெக ஈரோடு மாநகா் மாவட்டச் செயலாளா்.
தோ்தல் பயணம்: ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக முதல்முறையாக களம் காண்கிறாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...