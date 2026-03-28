Dinamani
விற்பனை அணுகுமுறையில் வேட்பாளர் தேர்வு.. காங்கிரஸை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது: ஜோதிமணி எம்.பி.விருப்பமான தொகுதிகள் கிடைத்துள்ளன: தொல்.திருமாவளவன் பாகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: மக்கள் பீதி! காஞ்சிபுரம் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு!!வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 6.48 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! பெரம்பூரில் நாளை விஜய்யின் பிரசாரத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு!சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: ஏப்.23 பொது விடுமுறை!
/
வேட்பாளர்கள்

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

பெரியாா் நகா் இரா.மனோகரன்

News image

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:24 am

Syndication

வேட்பாளா் விவரம்:

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி

பெயா்- பெரியாா் நகா் இரா.மனோகரன்

வயது-64 (4-3-1961).

தந்தை- ராமசாமிக் கவுண்டா்

தாய்-சரஸ்வதி

படிப்பு-பி.ஏ.

ஜாதி: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்.

மனைவி- புஷ்பா(காலமாகிவிட்டாா்), மகன் பிரவின், மருமகள் நிஷா.

முகவரி- எம் 34, பெரியாா் நகா் ஈரோடு. 638001.

தொழில்-விவசாயம், கட்டுமானப் பொருள் வியாபாரம்.

கட்சிப் பதவி: எம்.ஜி.ஆா்.காலம் முதல் அதிமுக உறுப்பினா். 1982-இல் கிளை துணைச் செயலாளா், 1988-இல் நகர அம்மா பேரவை செயலாளா், 1995-இல் ஈரோடு நகரப் பொருளாளா், 1996-இல் நகா்மன்ற உறுப்பினா், 1998-இல் மாவட்ட அண்ணா தொழிற்சங்க செயலாளா், 1999 முதல் 2003 வரை நகரச் செயலாளா், 2011-இல் மாநகராட்சி மண்டலக் குழு தலைவா், ஈரோடு நகர கூட்டுறவு வங்கி தலைவா், 2013 முதல் பெரியாா் நகா் பகுதி செயலாளா்.

தோ்தல் அனுபவம்:

2011-இல் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை தோ்தலில் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டு பிறகு கூட்டணி கட்சியான தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதால் அவா் போட்டியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதன்பிறகு நடைபெற்ற மாநகராட்சி தோ்தலில் 45- ஆவது வாா்டில் வெற்றிபெற்று 3- ஆவது மண்டலத் தலைவரானாா்.

தொடர்புடையது

ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி தமாகா வேட்பாளா்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு