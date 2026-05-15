சிவகிரியில் ரூ.1.37 கோடிக்கு எள் விற்பனை

சிவகிரி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் ரூ.1.37 கோடிக்கு எள் விற்பனை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விவசாயிகள் 1 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 973 கிலோ எள்ளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில் கருப்பு ரக எள் கிலோ குறைந்தபட்சமாக ரூ.98.09, அதிகபட்சமாக ரூ.152.99, சராசரி விலை ரூ.127.60-க்கும், சிவப்பு ரகம் குறைந்தபட்சமாக ரூ.95.09-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.147.91-க்கும், சராசரியாக ரூ.123.82-க்கும், வெள்ளை ரகம் குறைந்தபட்சமாக ரூ.124.82-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.128.82-க்கும், சராசரியாக ரூ.126.82-க்கும் என மொத்தம் ரூ.1 கோடியே 37 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 273-க்கு விற்பனையானது.
