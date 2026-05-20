ஆசனூா் அருகே சிறுத்தை தாக்கியதில் கன்றுக்குட்டி உயிரிழந்தது
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த அரேபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சரவணன். விவசாயியான இவா், தனது தோட்டத்தில் ஆடு, மாடுகளை வளா்த்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், கால்நடைகளை பட்டியில் அடைத்துவிட்டு திங்கள்கிழமை இரவு வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா். செவ்வாய்க்கிழமை காலை வந்து பாா்த்தபோது பட்டியில் இருந்த கன்றுக்குட்டி காயங்களுடன் இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவா் வனத் துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளாா்.
சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வனத் துறையினா், அங்கிருந்த கால் தடங்களை ஆய்வு செய்தனா்.
அப்போது, அது சிறுத்தையின் கால் தடம் என்பதும், சிறுத்தை தாக்கியதில் கன்றுக்குட்டி உயிரிழந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, உயிரிழந்த கன்றுக்குட்டிக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத் துறையினா் தெரிவித்தனா்.