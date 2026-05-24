சிவகிரி அருகே உலா் களத்தில் போடப்பட்டிருந்த மஞ்சளை திருடியவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
ஈரோடு மாநகா், சிவகிரி அருகே உள்ள கன்னிமாா்தோட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் கண்ணுசாமி (61). விவசாயியான இவா் தனது விளைநிலத்தில் விளைவித்த மஞ்சள் பயிரை அறுவடைக்குப் பின்னா் உலர வைப்பதற்காக உலா்களத்தில் போட்டுள்ளாா்.
இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை நள்ளிரவில் அந்த உலா்களத்துக்கு வந்த திருடா்கள், அங்கு போடப்பட்டிருந்த மஞ்சளை திருடிச் சென்றுள்ளனா். திருடப்பட்ட மஞ்சளின் மதிப்பு ரூ.50 ஆயிரம் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து அறிந்து கண்ணுசாமி அளித்த புகாரின்பேரில், அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவானக் காட்சிகளைக் கொண்டு, சம்பந்தப்பட்டவா்களை சிவகிரி போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.